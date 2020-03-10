Группе хакеров грозит до 6 лет тюрьмы за кражу с банковских счетов по 30 млн гривен в год

Служба безопасности Украины пресекла деятельность группы хакеров, подозреваемых в ежегодной краже 30 млн гривен с банковских счетов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Участники группировки похищали со счетов банковских учреждений в среднем 30 млн гривен в год", - говорится в нем.

Согласно сообщению, СБУ пресекла деятельность хакерской группировки, участники которой специализировались на незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем отечественных и зарубежных банковских учреждений и завладении средствами физических и юридических лиц.

По данным следствия, злоумышленники незаконно переводили деньги клиентов на счета подставных лиц или переводили в криптовалюты.

В частности, они создали бот-сеть из инфицированных компьютеров, с помощью которых ежегодно похищали 30 млн гривен.

Во время проведения 10 обысков в Киеве, Киевской области, а также во Львове, правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, которые использовали члены группировки.

Указано, что изъятое оборудование направлено на экспертизу.

Действия инкриминируются ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса.

В частности, решается вопрос об уведомлении фигурантам производства о подозрении.

Согласно сообщению, в случае доказательства вины, им грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Как сообщали Українськi Новини, мошенники украли за год 245 млн гривен с банковских карт.

Кроме того, украинец обокрал компанию Microsoft на 13 миллионов долларов.