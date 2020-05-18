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18 мая 2020, понедельник, 21:54 29
Общество 2020-05-18T22:15:02+03:00
Українські Новини
Почти 70% украинцев считают себя счастливыми, - опрос

Почти 70% украинцев считают себя счастливыми, - опрос

Ярина Вацяк
Опрос, КМИС, Счастье, уровень счастья
Счастье. Фото: pixabay.com
Счастье. Фото: pixabay.com

68% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают себя счастливыми, 16% - несчастными, 14% - и то, и другое в то время, как в прошлом году Украина заняла 133-е место в рейтинге счастливых стран.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, считают ли они себя счастливыми людьми.

45% ответили утвердительно; 23% - скорее да, чем нет; 14% - и да, и нет; 10% - нет, 6% - скорее нет, чем да; 2% затруднились ответить.

КМИС зафиксировал зависимость чувства счастья от пола, образования и возраста.

Так, среди женщин счастливыми себя чувствуют 71%, а среди мужчин - 65%.

В свою очередь среди людей с высшим образованием счастливы 77%, а с неполным средним - 50%.

Среди молодежи в возрасте 18-39 лет счастливы 82%, в группе от 40 до 59 лет - 64%, а в категории старше 60 лет - 55%.

В 2019 году КМИС не проводил подобный опрос.

В то же время по сравнению с 2018 годом количество счастливых людей выросло на 6%.

Опрос проводился 22-25 апреля среди 2 024 совершеннолетних респондентов на подконтрольной территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, в 2016 году лишь 23% опрошенных украинцев считали себя счастливыми.

Согласно опросу КМИС, количество украинцев, не переживших ни одной стрессовой ситуации в 2019 году, увеличилось на 11% до 49%.

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