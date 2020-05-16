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16 мая 2020, суббота, 21:00 71
Общество 2020-05-16T21:15:01+03:00
Українські Новини
Украину накроют дожди с грозами и порывами ветра. Прогноз погоды на 17 мая

Украину накроют дожди с грозами и порывами ветра. Прогноз погоды на 17 мая

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: freepick
Дождь. Фото: freepick

17 мая в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +16…+18 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь, небольшая гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Карпатах, Моршине, Трускавце, Сваляве ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью в Карпатах +1...+6 градусов, днем +​​4...+9 градусов, в Моршине и Трускавце ночью +2...+4 градуса, днем +14...+16 градусов, в Сваляве ночью +5...+7 градусов, днем 14...+16 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +3...+9 градусов, днем +​​14...+19 градусов.

В центральных областях переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +4...+9 градусов, днем +​​14...+19 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью также без осадков, днем ​​кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +4...+9 градусов, днем +​​15...+20 градусов.

В южных областях также переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +6...+12 градусов, днем +​​16...+21 градус.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +6...+11 градусов, днем +​​16...+21 градус.

В Ялте без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +​​17...19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, ночные заморозки посреди мая негативно отразятся на урожае овощей.

Также из-за сильных апрельских заморозков Украина может остаться без черешни и персика.

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