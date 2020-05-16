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16 мая 2020, суббота, 15:35 721
Общество 2020-05-16T15:35:16+03:00
Українські Новини
Сивохо заявил, что украинские войска занимались мародерством на Донбассе

Сивохо заявил, что украинские войска занимались мародерством на Донбассе

Ольга Фандорина
Мародерство, война на Донбассе, Сергей Сивохо, Украинская армия

Бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо заявил, что украинские военнослужащие также могут быть причастны к  мародерству на Донбассе в заброшенных домах переселенцев. Об этом Сивохо сообщил во время интервью журналистке Алеси Бацман в YouTube.

По словам экс-советника секретаря СНБО, обе его квартиры на Донбассе обошли акты мародерства, однако дома его знакомых разграбили.  

"Меня миновала чаша сия. Хотя очень много знакомых, у которых были и дома, причем в зоне боевых действий. И кто разграбил - еще большой вопрос. Вариантов два: две стороны", - отметил Сивохо.

На уточняющий вопрос о том, кого Сивохо имеет в виду, говоря о мародерстве, он ответил, что "и тех, и тех".

"Ни для кого не секрет, что на "Новой почте" висели объявления по поводу стиральных машинок, которые отправлялись оттуда: "Просьба сливать воду перед отправкой в Украину ", - уточнил Сергей Сивохо.

Несмотря на это, бывший чиновник отметил, что продавать квартиры на Донбассе он не планирует. По словам Сивохо, причиной этого является резкое снижение цены на недвижимость на тех территориях. 

Смотреть с 1:150:00. Видео: YouTube/Алес Бацман

Напомним, националисты напали на Сергея Сивохо 12 марта в Киеве, когда должна была состояться презентация Национальной платформы примирения и единства с Донбассом. Мероприятие продлилось всего полчаса, его сорвали националисты, которые силой вытолкали из зала Сергея Сивохо.

После задержаний виновников, председатель политической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий призвал националистов приехать на суд по избранию меры пресечения ветеранам антитеррористической операции Сергею Тамарину, Александру Волкову и Юрию Капле, которые подозреваются в нападении на советника секретаря СНБО. Всех троих освободили под личное обязательство.

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