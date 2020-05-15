Вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, не получала подозрение СБУ, – адвокат

Юрист Андрей Портнов сообщил, что вдова Ивана Кузнецова, убитого праворадикалом Сергеем Стерненко в Одессе, не получала подозрение о совершении преступления ее мужем от Службы безопасности Украины.

Об этом юрист заявил в своем Telegram-канале.

"Друзья, учитывая, что вдову убитого в Одессе Ивана Кузнецова представляют наши адвокаты, информирую, что никакого подозрения семье или адвокатам не направлялось, а следователь СБУ скрывается от представителей защиты и не отвечает на все виды связи.

Обещаем провести эту неадекватную историю через публичный судебный процесс, вывернуть весь этот маразм наизнанку и закрепить в рамках этого судебного ответвления новые юридические факты", - написал Портнов.

Напомним, ранее интернет-издание "Украинская правда" сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум мужчинам, которые якобы совершили нападение на праворадикала Сергея Стерненко в 2018 году в Одессе.

По информации издания, подозрение о совершении преступления вручили жителям Одесской области Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову. Последний был убит Сергеем Стерненко во время инцидента. Исайкул же находится за границей.

Как сообщали Українські Новини, 14 мая Стерненко заявил, что получил повестку в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". По мнению праворадикала, ему объявят подозрение в убийстве Кузнецова.