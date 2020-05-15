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  • Вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, не получала подозрение СБУ, – адвокат
15 мая 2020, пятница, 18:55 40
Политика 2020-05-15T19:00:01+03:00
Українські Новини
Вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, не получала подозрение СБУ, – адвокат

Вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, не получала подозрение СБУ, – адвокат

Петр Стуженко
Андрей Портнов, Сергей Стерненко, Иван Кузнецов, Убийство человека
Сергей Стерненко. Фото из открытых источников
Сергей Стерненко. Фото из открытых источников

Юрист Андрей Портнов сообщил, что вдова Ивана Кузнецова, убитого праворадикалом Сергеем Стерненко в Одессе, не получала подозрение о совершении преступления ее мужем от Службы безопасности Украины.

Об этом юрист заявил в своем Telegram-канале.

"Друзья, учитывая, что вдову убитого в Одессе Ивана Кузнецова представляют наши адвокаты, информирую, что никакого подозрения семье или адвокатам не направлялось, а следователь СБУ скрывается от представителей защиты и не отвечает на все виды связи.

Обещаем провести эту неадекватную историю через публичный судебный процесс, вывернуть весь этот маразм наизнанку и закрепить в рамках этого судебного ответвления новые юридические факты", - написал Портнов.

Напомним, ранее интернет-издание "Украинская правда" сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум мужчинам, которые якобы совершили нападение на праворадикала Сергея Стерненко в 2018 году в Одессе.

По информации издания, подозрение о совершении преступления вручили жителям Одесской области Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову. Последний был убит Сергеем Стерненко во время инцидента. Исайкул же находится за границей.

Как сообщали Українські Новини, 14 мая Стерненко заявил, что получил повестку в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". По мнению праворадикала, ему объявят подозрение в убийстве Кузнецова.

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