"Укрпочта" и Rozetka планируют открыть 130 отделений для получения посылок до конца года

Акционерное общество "Укрпочта", которое начало бесплатно доставлять лекарства в регионы, и интернет-магазин Rozetka.ua планируют открыть более 130 отделений для получения посылок, приобретенных на сайте Rozetka.ua, до конца 2020 года.

Об этом говорится в сообщении "Укрпочты", передают Українські Новини.

"По состоянию на сегодняшний день партнерская сеть от Rozetka и "Укрпочты" насчитывает 19 точек в 17 городах Украины. В частности, два отделения в Киеве, а также в городах Смела, Ирпень, Вараш, Бахмут, Бровары, Камянец-Подольский, Каменское, Краматорск, Кропивницкий, Мариуполь, Нетешин, Славута, Сокаль, Сумы, Умань, Чернигов. В скором времени сеть будет расширена. Всего в рамках этого сотрудничества планируется открытие более 130 партнерских отделений до конца года", - говорится в сообщении.

Вес заказа не должен быть более 30 кг, максимальная длинна – 90 см.

Стоимость покупки не должна превышать 50 тыс. гривен.

В отделения не доставляются ювелирные изделия и хрупкие товары.

Для оформления доставки нужно выбрать способ "Самовывоз из Rozetka+"Укрпочта", сама доставка бесплатная.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрпочта" будет бесплатно доставлять посылки в больницы.