подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.55 29.1
˟
15 мая 2020, пятница, 17:21 382
Общество 2020-05-15T18:15:02+03:00
Українські Новини
"Укрпочта" и Rozetka планируют открыть 130 отделений для получения посылок до конца года

"Укрпочта" и Rozetka планируют открыть 130 отделений для получения посылок до конца года

Валерия Драгомирова
Укрпочта, отделения
Укрпочта. Фото: itc.ua
Укрпочта. Фото: itc.ua

Акционерное общество "Укрпочта", которое начало бесплатно доставлять лекарства в регионы, и интернет-магазин Rozetka.ua планируют открыть более 130 отделений для получения посылок, приобретенных на сайте Rozetka.ua, до конца 2020 года.

Об этом говорится в сообщении "Укрпочты", передают Українські Новини.

"По состоянию на сегодняшний день партнерская сеть от Rozetka и "Укрпочты" насчитывает 19 точек в 17 городах Украины. В частности, два отделения в Киеве, а также в городах Смела, Ирпень, Вараш, Бахмут, Бровары, Камянец-Подольский, Каменское, Краматорск, Кропивницкий, Мариуполь, Нетешин, Славута, Сокаль, Сумы, Умань, Чернигов. В скором времени сеть будет расширена. Всего в рамках этого сотрудничества планируется открытие более 130 партнерских отделений до конца года", - говорится в сообщении.

Вес заказа не должен быть более 30 кг, максимальная длинна – 90 см.

Стоимость покупки не должна превышать 50 тыс. гривен.

В отделения не доставляются ювелирные изделия и хрупкие товары.

Для оформления доставки нужно выбрать способ "Самовывоз из Rozetka+"Укрпочта", сама доставка бесплатная.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрпочта" будет бесплатно доставлять посылки в больницы. 

 

Больше новостей о: Укрпочта отделения

В Дарницком доме-интернате произошла вспышка коронавируса, - Кличко
Украина сняла санкции с представительств российской IT-корпорации
Новости
В КС поступило уж второе представление о неконституционности закона о земле 18:25
В Кривом Роге заработал сервис Zakaz.ua 18:21
Стадный и Квит могут оставить выпускников вузов без дипломов, – СМИ 18:20
Пробки в Киеве. карта: Google-maps
Киев "застрял" в километровых пробках: движение парализовано 18:00
Гривна на межбанке растет четвертый день подряд 17:25
больше новостей
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
Пенсии в 2020 повысят еще дважды: кто получит надбавки до конца года 05:30 Инфографика
В МОЗ рассказали, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации 08:20
Такси в Киеве подняли тарифы в некоторые районы с центра в два раза 19:53
больше новостей
Прошлая власть "дискредитировала действия миллионов верующих украинцев", – Трофимов 13:31
В центре Киева прошел митинг с требованием справедливого наказания для Микитася, - СМИ 18:26
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе 19:18
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
больше новостей
За год президентства Зеленского госдолжности занимали более 30 "кварталовцев". Список
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok