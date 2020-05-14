В Ботанический сад сотни людей пришли полюбоваться цветущей сиренью и магнолиями

Уже с 11 мая, с первого дня ослабления жесткого карантина в Киеве, открыл свои двери для посетителей Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко. И сотни людей приехали полюбоваться на цветущие сады сирени и душистые магнолии, несмотря на неработающий общественный транспорт. Красочный фоторепортаж сделали Українські Новини. Сейчас в ботаническом саду как раз цветет сирень - визитная карточка не только этого места, но и Киева в целом. Всего в мире существует 27 видов сирени, и 21 из них находятся в ботаническом саду в Киеве. Сирень цветет и изобилует на склонах Днепра с конца апреля до конца мая. А в связи с тем, что в последние дни арта была теплая погода, в Киевском ботаническом саду им. академика А. В. Фомина расцвели первые в этом году магнолии. [gallery-6122] Однако не все так просто - для посетителей установили следующие ограничения: Находиться на территории ботанического сада разрешено с соблюдением индивидуальных мер профилактики и в группах не более трех человек. Запрещено проводить на территории ботанического сада любые групповые мероприятия и события, в т. ч. экскурсии. Запрещено пребывание детей и взрослых посетителей в пределах детской площадки. Как сообщали Українські Новини, ранее под Киевом в "Добропарке" расцвели миллионы тюльпанов: яркие фото нежных весенних цветов. Также и на Певческом поле открылась десятая юбилейная выставка тюльпанов.