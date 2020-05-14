В Ботанический сад сотни людей пришли полюбоваться цветущей сиренью и магнолиями

Уже с 11 мая, с первого дня ослабления жесткого карантина в Киеве, открыл свои двери для посетителей Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко. И сотни людей приехали полюбоваться на цветущие сады сирени и душистые магнолии, несмотря на неработающий общественный транспорт. Красочный фоторепортаж сделали Українські Новини.

Сейчас в ботаническом саду как раз цветет сирень - визитная карточка не только этого места, но и Киева в целом. Всего в мире существует 27 видов сирени, и 21 из них находятся в ботаническом саду в Киеве. Сирень цветет и изобилует на склонах Днепра с конца апреля до конца мая.

А в связи с тем, что в последние дни арта была теплая погода, в Киевском ботаническом саду им. академика А. В. Фомина расцвели первые в этом году магнолии.