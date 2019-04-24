Южанина пришла в Раду с сумочкой Chanel за 4 тыс. евро

Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина пришла в Верховную Раду с сумочкой Chanel за 4 тысячи евро.

Об этом написала журналист Анна Стешенко на своей странице в социальной сети.

"Выборы выборами, а любовь к дорогущим брендам у наших депутатов остаётся неизменной. Сегодня доверенное лицо Петра Порошенко на президентских выборах, депутат БПП и глава Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Нина Южанина пришла с "сумочкой-легендой", классикой на все времена - Chanel почти за 4 тыс. евро. И хотя Нина Петровна теперь носит сумки обратной стороной, чтобы не было видно значка бренда, сумочку Chanel с узнаваемой "black caviar" не заметить нельзя", - написала она.

Нина Южанина. Фото: facebоok.com/annasteshenko

Сумка Chanel . Скриншот: facebоok.com/annasteshenko

Как сообщали Українські Новини, Южанина задекларировала 1 млн гривен доходов, 100 тыс. долларов наличными и Lexus мужа.

Ранее депутат Виктория Сюмар пришла в Раду с сумочкой Furla стоимостью в три "минималки".