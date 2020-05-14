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14 мая 2020, четверг, 20:25 53
Политика 2020-05-14T20:45:01+03:00
Українські Новини
"ДНР" в марте арестовала подозреваемого в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines, - СМИ

"ДНР" в марте арестовала подозреваемого в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines, - СМИ

Надежда Комендантова
Харченко, ДНР, Malaysia Airlines, МН17, Крушение МН17
МН17. Фото: 112.ua
МН17. Фото: 112.ua

В то время, как состоялся суд по делу МН17, В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" в марте арестовали Леонида Харченко, подозреваемого в причастности к крушению самолета Boeing-777 рейса MH17 Malaysia Airlines в Донецкой области.

Об этом говорится в материалах российской службы издания ВВС, передают Українськi Новини.

"Русской службе ВВС стало известно, что в марте в Донецке был арестован Леонид Харченко - ключевой фигурант дела о крушении малайзийского "Боинга" МН17, сбитого в небе Донбасса в 2014 году. Он - один из четырех обвиняемых по делу, которое сейчас рассматривает суд в Нидерландах", - говорится в нем.

Указано, что в 2014 году Харченко был командиром одного из разведывательных подразделений "Главного управления Генерального штаба Донецкой народной республики".

"...11 марта Харченко был задержан возле своего дома в Донецке властями ДНР и арестован, но совсем по другому уголовному делу. Эту информацию русской службе ВВС подтвердил источник, имевший отношение к военному командованию ДНР в 2014-2015 годах, и сослуживец Харченко, до сих пор проживающий в Донецке", - добавлено в сообщении.

Отмечается, что Харченко сейчас содержится в следственном изоляторе "Министерства юстиции Донецкой народной республики".

"Обвинения смешные - якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму - этот пистолет ему в 2019 году выдали в министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17", - рассказал ВВС проинформированный источник.

Также указано, что сослуживец Харченко, согласившийся поговорить с ВВС, считает, что бывшего военного разведчика взяли под стражу, чтобы исключить вариант его похищения спецслужбами Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2019 года Служба безопасности Украины начала передачу правоохранителям Нидерландов уголовного производства против 4 подозреваемых в катастрофе самолета. Было сообщено о подозрении 4 лицам: Игорю Гиркину (Стрелков), Сергею Дубинскому (позывной "Хмурый"), Олегу Пулатову (позывной "Гюрза") и Леониду Харченко (позывной "Крот"). 

9 марта 2020 года суд в Нидерландах начал рассмотрение дела о катастрофе самолета.

Также росСМИ сообщали, что в Нидерландах четырем фигурантам дела МН17 предъявили обвинения.


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