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14 мая 2020, четверг, 21:00 170
Общество 2020-05-14T21:45:01+03:00
Українські Новини
Накроют заморозки до -3, дожди и ветер. Прогноз погоды на 15 мая

Накроют заморозки до -3, дожди и ветер. Прогноз погоды на 15 мая

Анна Рудык
погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

15 мая в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3 градуса, днем +11…+16 градусов.

В Карпатах дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Моршине ночью местами, днем везде небольшой кратковременный дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12 градусов.

В Трускавце ночью местами, днем везде небольшой кратковременный дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +9…+11 градусов.

В Сваляве ночью временами дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градуса, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3 градуса, днем +13…+18 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь (днем местами), ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами, днем везде небольшой кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют летом аномальную жару и засухи с дождями.

Также в Украину пришел мощный атмосферный фронт, в некоторых областях столбики термометров поднялись до +20… +25 градусов.

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