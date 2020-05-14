Накроют заморозки до -3, дожди и ветер. Прогноз погоды на 15 мая

15 мая в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3 градуса, днем +11…+16 градусов.

В Карпатах дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Моршине ночью местами, днем везде небольшой кратковременный дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12 градусов.

В Трускавце ночью местами, днем везде небольшой кратковременный дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +9…+11 градусов.

В Сваляве ночью временами дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градуса, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3 градуса, днем +13…+18 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь (днем местами), ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами, днем везде небольшой кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют летом аномальную жару и засухи с дождями.

Также в Украину пришел мощный атмосферный фронт, в некоторых областях столбики термометров поднялись до +20… +25 градусов.