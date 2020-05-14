В Ивано-Франковской области произошла вспышка коронавируса в селе после гулянки

В Ивано-Франковской области в селе Княжолука произошла вспышка коронавируса после гулянки, на которой присутствовал зараженный. Об этом заявил главный санврач региона Руслан Савчук, передает Курс.

"Несмотря на карантинные ограничения, определенное лицо решило провести празднование, пригласив большое количество гостей. Среди них был потенциальный зараженный посетитель. Ну и оттуда пошел такой всплеск. Я не буду озвучивать фамилии этих лиц для защиты персональных данных", – сказал он.

Среди присутствующих на празднике были также жители других населенных пунктов. Сейчас они лечатся в местной больнице с подтвержденным COVID-19.

О вспышке коронавируса в селе местным СМИ стало известно 9 мая. Тогда с подозрением на заражение госпитализировали 12 человек, в четырех диагноз подтвердили.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

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