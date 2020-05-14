подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
14 мая 2020, четверг, 12:38 177
Происшествия 2020-05-14T12:39:11+03:00
Українські Новини
В Ивано-Франковской области произошла вспышка коронавируса в селе после гулянки

В Ивано-Франковской области произошла вспышка коронавируса в селе после гулянки

Ольга Фандорина
Ивано-Франковская область, Коронавирус, Вспышка коронавируса, коронавирус в Ивано-Франковске
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Ивано-Франковской области в селе Княжолука произошла вспышка коронавируса после гулянки, на которой присутствовал зараженный. Об этом заявил главный санврач региона Руслан Савчук, передает Курс. 

"Несмотря на карантинные ограничения, определенное лицо решило провести празднование, пригласив большое количество гостей. Среди них был потенциальный зараженный посетитель. Ну и оттуда пошел такой всплеск. Я не буду озвучивать фамилии этих лиц для защиты персональных данных", – сказал он.

Среди присутствующих на празднике были также жители других населенных пунктов. Сейчас они лечатся в местной больнице с подтвержденным COVID-19.

О вспышке коронавируса в селе местным СМИ стало известно 9 мая. Тогда с подозрением на заражение госпитализировали 12 человек, в четырех диагноз подтвердили.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українськi Новини, через неделю заканчивается карантин, продленный Кабмином. 

Ранее Зеленский рассказал о втором этапе смягчения карантина.

Больше новостей о: Ивано-Франковская область Коронавирус Вспышка коронавируса коронавирус в Ивано-Франковске

В Минздраве назвали четыре главных критерия для ос...
В лифте коломыйской больницы умер пациент с подозр...
В Китае фиксируют новые вспышки коронавируса...
На Ивано-Франковскую область обрушилась пылевая бу...
После двухдневного падения количество новых случаев коронавируса в Киеве резко увеличилось
В Мининфраструктуры представили план возобновления пассажирских перевозок. Что запустят на 1-м этапе
Новости
В Киеве составили 86 протоколов из-за нарушения карантина. За что штрафовали киевлян 13:10
Рада разрешила не платить единый соцвзнос "спящим" ФОПам 13:06
В Киеве не будут повышать тарифы на проезд в общественном транспорте после его запуска 12:55
Вопреки обещанию Зеленского в ЦИКе начислили по 300 тыс. гривен зарплаты за апрель 12:42 Документ
В Минздраве назвали четыре главных критерия для ослабления карантина 12:40
больше новостей
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
больше новостей
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
Зеленский назначил членом Нацсовета по телевидению пресс-секретаря "Квартала 95" 16:45
Зарплата госсекретаря Мининфраструктуры почти в 7 раз выше, чем у министра Криклия 06:00 Документ
больше новостей
Количество выздоровевших в Украине превысило число новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok