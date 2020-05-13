Рада поддержала законопроект, позволяющий не декларировать имущество малолетних детей

В то время, как глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков считает проверки деклараций топ-чиновников приоритетами работы ведомства Верховная Рада намерена разрешить не декларировать имущество, записанное на проживающих отдельно несовершеннолетних детей.

За принятие законопроекта №3355-1 за основу проголосовало 244 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом предусмотрено, что субъект декларирования не обязан отображать в декларации имущество, которым владеют не проживающие с ним и не владеющие совместным бытом несовершеннолетние дети.

Кроме этого, согласно документу, декларации обязаны будут подавать лица, входящие в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного предприятия или государственной организации, имеющей целью получение прибыли, хозяйственного общества (кроме акционерного общества), в уставном капитале которого более 50% частей принадлежит государству, должностные лица органов акционерного общества, в уставном капитале которого более 50% акций прямо или косвенно принадлежит государству.

Также документом освобождаются от подачи деклараций советники, помощники, уполномоченные, пресс-секретарь Президента, выполняющие свои обязанности на общественных началах.

Как сообщали Українськi Новини, Рада отсрочила подачу деклараций о доходах за 2019 год государственными служащими до отмены карантина.

Тем временем, украинцы задекларировали более 20 млрд гривен по итогам 2019, а до 1 июня необходимо заполнить налоговые декларации, а после – заплатить за дополнительный доход.



