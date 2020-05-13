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  • ФБР обвиняет Китай в попытках украсть результаты исследований по коронавирусу
13 мая 2020, среда, 20:20 12
Америка 2020-05-13T20:30:01+03:00
Українські Новини
ФБР обвиняет Китай в попытках украсть результаты исследований по коронавирусу

ФБР обвиняет Китай в попытках украсть результаты исследований по коронавирусу

Елизавета Кесельман
США, ФБР, Коронавирус в США, Происхождение коронавируса, расследование происхождения коронавируса
ФБР. Фото: fbi.gov
ФБР. Фото: fbi.gov

В то время, как Китай согласился принять участие в международном расследовании происхождения коронавируса, Федеральное бюро расследований США заявило о попытках Китая незаконно получить информацию об исследованиях COVID-19, которые проводят американские организации. Об этом сообщает пресс-служба ФБР.

Представители ФБР заявили, что секторы здравоохранения, фармацевтики и компании, проводящие исследования коронавируса, являются наиболее вероятными целями для кибер-атак.

"ФБР расследует взлом американских организаций, проводящих исследования в области COVID-19, совершенный связанными с КНР кибер-субъектами и охотниками за данными. Эти лица были замечены в попытках выявить и незаконно получить ценные данные интеллектуальной собственности и данные о состоянии здоровья общественности, связанные с вакцинами, лечением и тестированием", - говорится в заявлении.

Подробности и технических деталях, касающихся угрозы со стороны Китая, ФБР пообещала опубликовать в ближайшие дни.

Как сообщали українські Новини, Трамп анонсировал, что обнародует доказательства происхождения COVID-19, который, по убеждению американского президента, был создан в лаборатории в Ухане.

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