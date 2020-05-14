подписаться на рассылку
26.6 27
28.65 29.25
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • Пакистан производит все средства индивидуальной защиты от COVID-19, за исключением аппаратов ИВЛ
14 мая 2020, четверг, 06:01 125
Азия 2020-05-14T07:15:02+03:00
Українські Новини
Пакистан производит все средства индивидуальной защиты от COVID-19, за исключением аппаратов ИВЛ

Пакистан производит все средства индивидуальной защиты от COVID-19, за исключением аппаратов ИВЛ

Павел Твердохлиб
Медицина, Пакистан, Здравоохранение, Пандемия, Коронавирус, Исламская Республика Пакистан
Председатель Национального управления Пакистана по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA) Мухаммад Афзал. Фото: The Dispatch News Desk (DND)
Председатель Национального управления Пакистана по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA) Мухаммад Афзал. Фото: The Dispatch News Desk (DND)

Производство всего спектра средств и аппаратуры индивидуальной защиты (СИЗ) для предотвращения заражения вирусом COVID-19, за исключением аппаратов искуственной вентиляции легких, на сегодняшний день налажено в Пакистане. Об этом заявил председатель Национального управления Пакистана по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA), генерал-лейтенант Мухаммад Афзал, сообщает портал The Dispatch News Desk (DND).

Выступая на пресс-конференции в Исламабаде, руководитель NDMA отметил, что местное производство оборудования помогает его агентству серьезно экономить деньги.

Генерал Афзал подчеркнул, что в данное время в исламской Республике Пакистан (ИРП) нет недостатка в необходимом медицинском оборудовании для лечения последствий коронавируса.

Также руководитель Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями сказал, что при закупках необходимых средств защиты и обеззараживания была обеспечена финансовая прозрачность как при заключении контрактов внутри страны, так и с зарубежными поставщиками.

Кроме того, генерал Афзал сказал, что NDMA организовала 11 авиарейсов по доставке необходимой медицинской техники из Китая. При этом руководитель службы спасения сказал, что оборудование для тестирования на коронавирус поставлялось в необходимом количестве как в центральные госпиталя ИРП, та в провинциальные медицинские учреждения.

Генерал-лейтенант Мухаммед Афзал отдельно отметил, что строительные работы в новосоздаваемой инфекционной больнице в Исламабаде будут завершены к 15 мая. А само медучреждение начнет функционировать к концу текущего месяца.

Больше новостей о: Медицина Пакистан Здравоохранение Пандемия Коронавирус Исламская Республика Пакистан

Кабмин внес коронавирус в перечень профессиональны...
В МОЗ признались, что остановили общественный тран...
МОЗ имеет план реформ в медицине, который значител...
Состояние больниц Пакистана не улучшиться, пока эл...
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе
Киев сковали небывалые пробки
Новости
Баканову никто не ответил на тревожное письмо о дестабилизации в энергетике – ни Зеленский, ни Разумков, ни Шмыгаль 07:22 Документ
Новый налог "культурный сбор" и ограничение на выезд в Беларусь 07:00 Новости дня
Минздрав намерен утвердить национальные стандарты медпомощи в 2020 07:00
Абитуриенты из оккупированного Донбасса и Крыма смогут поступать почти до сотни вузов. МОН расширило список 06:45
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
больше новостей
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
больше новостей
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
Зеленский назначил членом Нацсовета по телевидению пресс-секретаря "Квартала 95" 16:45
Трамп приказал вывести активы Пенсионного фонда США, вложенные в китайские акции 14:50
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе 19:18
больше новостей
Зеленский назначил глав управлений СБУ в Киевской, Одесской и Житомирской областях
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok