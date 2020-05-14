Пакистан производит все средства индивидуальной защиты от COVID-19, за исключением аппаратов ИВЛ

Производство всего спектра средств и аппаратуры индивидуальной защиты (СИЗ) для предотвращения заражения вирусом COVID-19, за исключением аппаратов искуственной вентиляции легких, на сегодняшний день налажено в Пакистане. Об этом заявил председатель Национального управления Пакистана по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA), генерал-лейтенант Мухаммад Афзал, сообщает портал The Dispatch News Desk (DND).

Выступая на пресс-конференции в Исламабаде, руководитель NDMA отметил, что местное производство оборудования помогает его агентству серьезно экономить деньги.

Генерал Афзал подчеркнул, что в данное время в исламской Республике Пакистан (ИРП) нет недостатка в необходимом медицинском оборудовании для лечения последствий коронавируса.

Также руководитель Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями сказал, что при закупках необходимых средств защиты и обеззараживания была обеспечена финансовая прозрачность как при заключении контрактов внутри страны, так и с зарубежными поставщиками.

Кроме того, генерал Афзал сказал, что NDMA организовала 11 авиарейсов по доставке необходимой медицинской техники из Китая. При этом руководитель службы спасения сказал, что оборудование для тестирования на коронавирус поставлялось в необходимом количестве как в центральные госпиталя ИРП, та в провинциальные медицинские учреждения.

Генерал-лейтенант Мухаммед Афзал отдельно отметил, что строительные работы в новосоздаваемой инфекционной больнице в Исламабаде будут завершены к 15 мая. А само медучреждение начнет функционировать к концу текущего месяца.