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13 мая 2020, среда, 16:50 79
Общество 2020-05-13T17:00:02+03:00
Українські Новини
"Квартал 95" продает билеты на концерты в мае, а потом переносит их на осень

"Квартал 95" продает билеты на концерты в мае, а потом переносит их на осень

Елизавета Кесельман
95 квартал, Квартал 95, билеты на концерт, Продажа билетов
Владимир Зеленский. 95 квартал. Фото: hyser.com.ua
Владимир Зеленский. 95 квартал. Фото: hyser.com.ua

Несмотря на то, что правительство установило план выхода из карантина, согласно которому, проведение общественных мероприятий разрешится еще не скоро, "Квартал 95" до утра вторника, 12 мая, продавал билеты на своих сайтах на концерты студии в мае. Об этом передает "КП" в Украине.

Согласно информации ведомства, журналисты приобрели билет на концерт Improv Live Show во Львове, запланированный на 24 мая. C банковской карты сняло 350 гривен, а на почту пришел билет.

Каких-либо примечаний о том, что концерты переносятся в афише не значилось. Как и предупреждения от компании Gastroli.ua, которая продала билет. В агентстве по продаже билетов объяснили, что концерт, скорее всего, перенесут на осень.

На вопрос, зачем продавать билеты именно на 24 мая, ответили, что информации от организаторов концерта о том, что он отменяется еще не поступила, значит он в силе. Также поинтересовались, зачем покупать билеты в карантин?

Во время прояснения ситуации, из афиши "Квартала 95" информация о проведении концертов в мае исчезла. Сейчас ближайшей датой проведения значится 19 июня. На этот день запланировал концерт "Женского квартала" в столичном "Дворце Украина". А начиная с 20 октября в расписании гастролей стоят выступления "Вечернего квартала".

"Концерты в Гомеле [5 июня] и других городах состоятся. Все планируем", - рассказал "КП в Украине" представитель компании, которая занимается организацией концертов "Квартала" по Беларуси "Шоу Эдвайзор". По его словам, все билеты в силе.

"Мы делали запрос в правительство Беларуси. У нас ничего не отменяют. Вчера разговаривали с ребятами из "95 квартала". Они сказали, что Беларусь идет в туре. Всего запланировано 5 концертов: Минск, Гродно, Брест, Гомель. Начнут с Гомеля 5 июня!, - отметил он.

Путаница с билетами возникла у многих организаторов. Люди не могут вернуть деньги за приобретенные билеты, так как это возможно только в случае отмены концерта. Многие забыли указать, что мероприятия переносятся, из-за чего у людей создается иллюзия о скором возвращении активной концертной жизни. Хотя когда это произойдет - не знает никто.

Как сообщали Українські Новини, комик Евгений Кошевой заявил, что Зеленский отсутствует в "Квартале 95" временно.

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