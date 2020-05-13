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13 мая 2020, среда, 21:00 1879
Общество 2020-05-13T21:00:01+03:00
Українські Новини
Похолодание до +1, шквальный ветер и дожди. Прогноз погоды на 14 мая

Похолодание до +1, шквальный ветер и дожди. Прогноз погоды на 14 мая

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Шквальный ветер. Фото: expres.ua
Шквальный ветер. Фото: expres.ua

14 мая в Киеве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +13…+15 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем в Ровенской, Волынской и Львовской областях +10…+15 градусов, в Тернопольской области +14…+19 градусов, на остальной территории +16…+24 градуса.

В Карпатах кратковременные дожди, температура ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Моршине кратковременные дожди, температура ночью +7…+9 градусов, днем +12…+14 градусов.

В Трускавце кратковременные дожди, температура ночью +7…+9 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Сваляве кратковременные дожди, температура ночью +8…+10 градуса, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +10…+16 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, только ночью в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +18…+24 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Харьковской области местами небольшой кратковременный дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +17…+22 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Одесской области местами небольшой кратковременный дождь, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +18…+24 градуса, в Одесской области +21…+26 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +19…+21 градус.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют летом аномальную жару и засухи с дождями.

Также в Украину пришел мощный атмосферный фронт, в некоторых областях столбики термометров поднялись до +20… +25 градусов.

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