Мы не можем оставлять медика один на один с главным врачом, — Степанов

Врач должен знать, что его права защищены, в том числе право на получение нормальной заработной платы. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Українським Новинам.

"Мы не можем оставлять врача один на один с главным врачом, потому что главные врачи разные бывают, это жизнь. Врач должен знать, что его права защищены, в том числе право на получение нормальной заработной платы", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Українським Новинам.

По его словам, существуют различные механизмы защиты прав медиков.

Зарплата медика может быть прямо учтена в тарифе на медуслуга, государство может утверждать типовые условия контрактов между больницей и медиком.

"Различные механизмы существуют, но я полностью согласен, что это должно быть сделано, что мы должны повысить защиту врачей. Там может быть и страхование от профессиональных заболеваний", - сказал министр.

Как сообщали Українськi Новини, Степанов обвинил местные власти и руководство больниц, в том, что 300%-ые надбавки врачам за работу с COVID-19 были не выплачены в полном объеме.