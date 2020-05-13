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13 мая 2020, среда, 14:55 110
Медицина 2020-05-13T15:30:02+03:00
Українські Новини
Мы не можем оставлять медика один на один с главным врачом, — Степанов

Мы не можем оставлять медика один на один с главным врачом, — Степанов

Валерия Драгомирова
Минздрав, Степанов, Медики, Защита медиков
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

Врач должен знать, что его права защищены, в том числе право на получение нормальной заработной платы. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Українським Новинам.

"Мы не можем оставлять врача один на один с главным врачом, потому что главные врачи разные бывают, это жизнь. Врач должен знать, что его права защищены, в том числе право на получение нормальной заработной платы", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Українським Новинам.

По его словам, существуют различные механизмы защиты прав медиков.

Зарплата медика может быть прямо учтена в тарифе на медуслуга, государство может утверждать типовые условия контрактов между больницей и медиком.

"Различные механизмы существуют, но я полностью согласен, что это должно быть сделано, что мы должны повысить защиту врачей. Там может быть и страхование от профессиональных заболеваний", - сказал министр.

Как сообщали Українськi Новини, Степанов обвинил местные власти и руководство больниц, в том, что 300%-ые надбавки врачам за работу с COVID-19 были не выплачены в полном объеме.

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