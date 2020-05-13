подписаться на рассылку
26.6 27
28.65 29.25
˟
13 мая 2020, среда, 14:36 245
Экономика 2020-05-13T15:30:02+03:00
Українські Новини
"Северодонецкий "Азот" возобновил производство углекислоты

"Северодонецкий "Азот" возобновил производство углекислоты

Александр Дмитриенко
Северодонецкий Азот, Ostchem, Group DF

Предприятие "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская область), входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, восстановило выпуск жидкой углекислоты в промышленных масштабах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

"Производственные мощности отделения углекислоты цеха разделения воздуха позволят производить и отгружать потребителям около 1500 тонн товарной продукции в месяц. Жидкая углекислота не входит в линейку наших основных продуктов, однако если есть возможность расширить ассортимент выпускаемой товарной продукции и это увеличивает маржинальность бизнеса, мы это делаем. Сфера применения углекислоты постоянно расширяется, и мы предложили потребителям действительно качественный продукт",  – отметил председатель правления предприятия Леонид Бугаев.

Согласно сообщению, предприятие производит углекислоту высшего сорта согласно стандарту ДСТУ 4817:2007, при этом большое количество потребителей приобретает ее для применения в пищевой промышленности.

Жидкий диоксид углерода применяют в пищевой промышленности при производстве сухого льда, для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов, для изготовления газированных напитков.

Также продукт используется при сварке в качестве защитного газа, как хладагент в химической промышленности, в системах пожаротушения, в медицинской и фармацевтической отраслях.

Переработка газообразного диоксида углерода в жидкую углекислоту стала возможной после восстановления на предприятии полного производственного цикла и начала выпуска собственного аммиака.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле "Северодонецкий "Азот" возобновил производство аргона, азота и медицинского кислорода.

С 5 марта 2020 года на "Северодонецком Азоте" восстановлен полный цикл производства удобрений.

В 2019 "Северодонецкий "Азот" в 3 раза увеличил производство минудобрений

"Северодонецкий "Азот" является крупным производителем аммиака, карбамида и аммиачной селитры.

Предприятие входит в состав компании Ostchem, которая объединяет предприятия азотной химии Group DF.

Больше новостей о: Северодонецкий Азот Ostchem Group DF

В Киеве планируют возобновить работу общественного транспорта после 22 мая
Рада приняла "антиколомойский" банковский закон, который просил МВФ
Новости
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
У Зеленского намекнули, что он может остаться на второй срок 15:27
Советник Венедиктовой заблокировал расследование дел "тендерного тролля" Амирханяна, - СМИ 15:15
С сентября украинцы смогут ездить в Беларусь только по загранпаспортам 15:14
Мы не можем оставлять медика один на один с главным врачом, — Степанов 14:55
За "антиколомойский" закон проголосовала новая коалиция в Раде из сторонников Зеленского, Порошенко и Вакарчука 14:50
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
больше новостей
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Зарплата госсекретаря Мининфраструктуры почти в 7 раз выше, чем у министра Криклия 06:00 Документ
Средневзвешенную стоимость электроэнергии "Энергоатома" нужно повысить на 58%, - Буславец 20:38
больше новостей
У Зеленского хотят обложить граждан новым налогом - "культурным сбором"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok