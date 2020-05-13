"Северодонецкий "Азот" возобновил производство углекислоты

Предприятие "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская область), входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, восстановило выпуск жидкой углекислоты в промышленных масштабах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

"Производственные мощности отделения углекислоты цеха разделения воздуха позволят производить и отгружать потребителям около 1500 тонн товарной продукции в месяц. Жидкая углекислота не входит в линейку наших основных продуктов, однако если есть возможность расширить ассортимент выпускаемой товарной продукции и это увеличивает маржинальность бизнеса, мы это делаем. Сфера применения углекислоты постоянно расширяется, и мы предложили потребителям действительно качественный продукт", – отметил председатель правления предприятия Леонид Бугаев.

Согласно сообщению, предприятие производит углекислоту высшего сорта согласно стандарту ДСТУ 4817:2007, при этом большое количество потребителей приобретает ее для применения в пищевой промышленности.

Жидкий диоксид углерода применяют в пищевой промышленности при производстве сухого льда, для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов, для изготовления газированных напитков.

Также продукт используется при сварке в качестве защитного газа, как хладагент в химической промышленности, в системах пожаротушения, в медицинской и фармацевтической отраслях.

Переработка газообразного диоксида углерода в жидкую углекислоту стала возможной после восстановления на предприятии полного производственного цикла и начала выпуска собственного аммиака.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле "Северодонецкий "Азот" возобновил производство аргона, азота и медицинского кислорода.

С 5 марта 2020 года на "Северодонецком Азоте" восстановлен полный цикл производства удобрений.

В 2019 "Северодонецкий "Азот" в 3 раза увеличил производство минудобрений

"Северодонецкий "Азот" является крупным производителем аммиака, карбамида и аммиачной селитры.

Предприятие входит в состав компании Ostchem, которая объединяет предприятия азотной химии Group DF.