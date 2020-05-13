НСЖУ осудил Одесского губернатора, который пригласил журналистов в кабинет, а потом "натравил" на них Нацгвардию

НСЖУ осудил Одесского губернатора, который пригласил журналистов в кабинет, а потом "натравил" на них Нацгвард

"- Остановите съемку

- Удалите запись

- Это провокационный вопрос

- Я сейчас вызову Национальную Гвардию

- Мой кабинет - это режимный объект

- Я не даю согласие на съемку в режимном объекте."

Это - краткое содержание реакции председателя Одесской облгосадминистрации Максима Куцого на вопрос журналиста телеканала "1+1" Юлии Червоненко. Вопрос журналист поставила в служебном кабинете чиновника, куда он сам пригласил съемочную группу. Видео инцидента опубликовано в телеграмм канале "Лысая правда" журналиста Евгения Куксина, сообщин на персональной странице в соцсети Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В комментарии НСЖУ журналист телеканала "1+1" Юлия Червоненко отметила, что была очень поражена бурной реакцией председателя Одесской ОГА, ведь съемка происходила при его согласии:

"Мы встретились с ним на лестнице, попросили записать комментарий. Я показала свое удостоверение "1+1" и губернатор сказал, чтобы мы поднялись в его приемную", - рассказывает Юлия Червоненко. "Потом нас пригласили в кабинет, на один вопрос Максим Куцый ответил, а на второй начал обвинять, что это провокация. Особенно я удивлена, причем здесь Национальная Гвардия?".

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает: никакие вопросы не оправдывают неадекватное поведение чиновников.

"Журналист - не просто человек, который удовлетворяет собственное любопытство и что-то расспрашивает. Он представляет аудиторию. И чиновник должен демонстрировать свою ответственность перед людьми путем общения с журналистами, а не "натравливать" на них Нацгвардию", - комментирует Сергей Томиленко. "Закон на стороне журналистов, но уровень культуры, образованности, готовность к выполнению государственных функций у должностных лиц - на чрезвычайно низком уровне."