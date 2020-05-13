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  • НСЖУ засудила Одеського губернатора, який запросив журналістів до кабінету, а потім "нацькував" на них Нацгвардію
13 травня 2020, середа, 12:25 15
ЗМІ 2020-05-13T13:30:02+03:00
Українські Новини
НСЖУ засудила Одеського губернатора, який запросив журналістів до кабінету, а потім "нацькував" на них Нацгвар

НСЖУ засудила Одеського губернатора, який запросив журналістів до кабінету, а потім "нацькував" на них Нацгвардію

Тетяна Зотова
НСЖУ, одеська ода, Томіленко, Куций
Одеська ОДА. Фото: gordonua.com
Одеська ОДА. Фото: gordonua.com

"- Зупиніть зйомку

- Видаліть запис

- Це провокативне питання

- Я зараз викличу Національну Гвардію

- Мій кабінет - це режимний об’єкт

- Я не даю згоду на зйомку у режимному об’єкті."

Це - короткий зміст реакції голови Одеської облдержадміністрації Максима Куцого на запитання журналіста телеканалу "1+1" Юлії Червоненко. Питання журналіст поставила у службовому кабінеті посадовця, куди він сам запросив знімальну групу. Відео інциденту опубліковано у телеграм каналі "Лиса правда" журналіста Євгена Куксіна, повідомив на персональній сторінці в соцмережі Facebook голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У коментарі НСЖУ журналіст телеканалу "1+1" Юлія Червоненко зазначила, що була надзвичайно вражена бурхливою реакцією голови Одеської ОДА, адже зйомка відбувалася за його згоди:

"Ми зустрілися з ним на сходах, попросили записати коментар. Я показала своє посвідчення "1+1" і губернатор сказав, щоб ми піднялися до його приймальні", - розповідає Юлія Червоненко. "Потім нас запросили до кабінету, на одне питання Максим Куций дав відповідь, а на друге почав звинувачувати, що це провокація. Особливо я здивована, причому тут Національна Гвардія?".

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко зазначає: жодні питання не виправдовують неадекватну поведінку чиновників.

"Журналіст - не просто людина, яка задовольняє власну цікавість і щось розпитує. Він представляє аудиторію. І посадовець повинен демонструвати свою відповідальність перед людьми шляхом спілкування із журналістами, а не "нацьковувати" на них Нацгвардію", - коментує Сергій Томіленко. "Закон на боці журналістів, але рівень культури, освіченості, готовність до виконання державницьких функцій у посадовців - на надзвичайно низькому рівні."

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