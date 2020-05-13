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  • У Бахматюка ответили на заявления Шабунина: руководитель ЦПК систематически врет
13 мая 2020, среда, 10:56 804
Политика 2020-05-13T11:45:01+03:00
Українські Новини
У Бахматюка ответили на заявления Шабунина: руководитель ЦПК систематически врет

У Бахматюка ответили на заявления Шабунина: руководитель ЦПК систематически врет

Анна Рудык

Пресс-служба агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка обнародовала заявление, в котором обвиняет руководителя "Центра противодействия коррупции" в систематическом распространении лжи относительно акционера компании.

Так в агрохолдинге отреагировали на заявления Виталия Шабунина, которые он озвучивал в последнее время в телевизионных эфирах. "21 апреля этого года зрители "24 канала"стали свидетелями манипуляции руководителя" Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, который является подозреваемым по делу о хищении 133 млн долларов грантовых средств на лечение больных ВИЧ / СПИД, туберкулез и малярию. Так в эфире гражданин Шабунин откровенно соврал, что предложение нашего акционера Олега Бахматюка по урегулированию задолженности "ВиЭйБи банка" и выплате государству 8 млрд грн было якобы сделано под давлением следствия: "Например, дело Бахматюка, который является экс-владельцем VAB Банка и скрывается за границей. Сейчас, когда его почти догнали, он готов отдать 8 млрд в бюджет, лишь бы не сесть", - заявил Шабунин. Заявление Шабунина мы аргументированно опровергли и доказали, что этот гражданин сознательно солгал и ввел в заблуждение зрительскую аудиторию телеканала", - говорится в заявлении.

Однако на прошлой неделе Виталий Шабунин еще несколько раз озвучил эти обвинения во время нескольких телевизионных эфиров. "Поэтому еще раз напоминаем подозреваемому Национальной полицией в краже помощи больным Виталию Шабунину, что впервые предложение по выплате государству 8 млрд грн долгов банков, возникших в результате крупного банковского кризиса 2014-2015 годов, было сделано Олегом Бахматюком еще 2 года назад, когда не было никакого преследования нашего акционера со стороны НАБУ. Господин Шабунин, продолжая говорить откровенную ложь то ли из мотивов мести, то ли выполняя заказ других лиц - вам лучше известны ваши мотивы, вы даете возможность обществу понять истинную цену и всем остальным вашим заявлениям", - говорится в опубликованном заявлении. Также на предприятии Олега Бахматюка считают, что правоохранительные органы дадут оценку деятельности Виталия Шабунина и как общественного активиста.

Напомним, что владелец Группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк предложил Кабинету Министров Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальному Банку Украины и Офису Генерального прокурора механизм возврата задолженности, выведенных с рынка в 2014-2015 годах банков "VAB Банк" и "Финансовая инициатива", в числе других 95 банков, пострадавших от кризиса, в сумме 8 млрд грн. Фонд гарантирования вкладов заявил, что считает это предложение выгодным для государства.

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