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  • У Бахматюка відповіли на закиди Шабуніна: керівник ЦПК систематично бреше
13 травня 2020, середа, 10:56 374
Політика 2020-05-13T12:00:03+03:00
Українські Новини
У Бахматюка відповіли на закиди Шабуніна: керівник ЦПК систематично бреше

У Бахматюка відповіли на закиди Шабуніна: керівник ЦПК систематично бреше

Анна Рудык

Пресслужба агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка оприлюднила заяву, в якій звинувачує керівника "Центру протидії корупції" в систематичному розповсюдженні брехні стосовно акціонера компанії.

Так в агрохолдингу відреагували на заяви Віталія Шабуніна, які він озвучував останнім часом в телевізійних ефірах. "21 квітня цього року глядачі "24 каналу" стали свідками маніпуляції керівника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, що є підозрюваним у справі про розкрадання 133 млн доларів грантових коштів на лікування хворих на ВІЛ/СНІД, туберкульоз і малярію. Так в ефірі громадянин Шабунін відверто збрехав, що пропозиція нашого акціонера Олега Бахматюка щодо врегулювання заборгованості "ВіЕйБі банку" і виплату державі 8 млрд грн була зроблена під тиском слідства: "Наприклад, справа Бахматюка, який є ексвласником VAB Банку і ховається закордоном. Зараз, коли його майже наздогнали, він готовий віддати 8 мільярдів в бюджет, аби лише не сісти", - заявив Шабунін. Заяву Шабуніна ми аргументовано спростували і довели, що цей громадянин свідомо збрехав і ввів в оману глядацьку аудиторію телеканалу", - йдеться у заяві.

Однак минулого тижня Віталій Шабунін ще кілька разів озвучив ці звинувачення під час кількох телевізійних ефірів. "Тож ще раз нагадуємо підозрюваному Національною поліцією в крадіжках допомоги хворим Віталію Шабуніну, що вперше пропозиція по виплаті державі 8 млрд грн боргів банків, що виникли в результаті великої банківської кризи 2014-2015 років, була зроблена Олегом Бахматюком ще 2 роки тому, коли не існувало ніякого переслідування нашого акціонера з боку НАБУ. Пане Шабунін, продовжуючи говорити відверту брехню чи то з мотивів помсти, чи виконуючи замовлення інших осіб - вам краще відомі ваші мотиви, ви даєте можливість суспільству зрозуміти справжню ціну і всім іншим вашим заявам", - йдеться в опублікованій заяві. Також на підприємстві Олега Бахматюка вважають, що правоохоронні органи дадуть оцінку діяльності Віталія Шабуніна і як громадського активіста.

Нагадаємо, що власник Групи компаній "Укрлендфармінг" й "Авангард" Олег Бахматюк запропонував Кабінету Міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національному Банку України та Офісу Генерального прокурора механізм повернення заборгованості, виведених із ринку в 2014-2015 роках банків "VAB Банк" і "Фінансова ініціатива", в числі інших 95 банків, які постраждали від кризи,  у сумі 8 млрд грн. Фонд гарантування вкладів заявив, що вважає цю пропозицію вигідною для держави.

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