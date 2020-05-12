Суд арестовал 50 шуб из Италии, стоимость одной доходила до 2 млн гривен

Киевский апелляционный суд наложил арест на итальянские шубы на более 20 млн гривен по делу об уклонении от уплаты налогов в то время, как мировые модельеры заговорили о вреде искусственного меха из-за его вредного влияния на экологию.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В частности, суд арестовал шубы из рыси, соболя, шиншиллы, и норки торговой марки Braschi.

Минимальная стоимость одной шубы составляла 130 тысяч гривен, максимальная - 2 млн гривен.

Речь идет об около 50 шуб, которые не были растаможены, что повлекло уклонение от уплаты налогов на более 4,6 млн гривен.

Все шубы были изъяты зимой в ходе обыска одного из магазинов.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители изъяли более 300 шуб на 2,2 млн гривен в торговом центре "Барабашово" в Харькове. По информации правоохранителей, подозреваемые организовали поставку из Китая в Украину одежды из натурального меха путем международных почтовых пересылок.

Кроме того, одесские таможенники обнаружили почти 8 тысяч контрафактных кубиков Рубика. Стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытесненным с рынка этой партией, составляет более 3 млн грн