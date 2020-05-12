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12 мая 2020, вторник, 20:00 319
Общество 2020-05-12T20:45:01+03:00
Українські Новини
В telegram - канале Офиса президента появилось странное сообщение "Я на базе"

В telegram - канале Офиса президента появилось странное сообщение "Я на базе"

Ольга Фандорина
Сообщение, Владимир Зеленский, telegram - канал
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Во вторник, 12 мая, в Телеграм-канале Офиса президента появилось странное сообщение с текстом "Я на базе", которое исчезло через несколько секунд. Об этом сообщает издание "Страна".

Как видно на скриншоте, в 17:19 на канале Офиса президента в Телеграме опубликовали загадочное сообщение "Я на базе". Уже через несколько секунд, видимо заметив ошибку, сообщение было поспешно удалено. О какой базе идет речь и кто его оставил неизвестно. 

Скриншот из Телеграма Офиса президента 

Как сообщали Українські Новини, Шмыгаль ошибся в 10 раз, называя сумму ожидаемых тестов на коронавирус.

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