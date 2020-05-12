В telegram - канале Офиса президента появилось странное сообщение "Я на базе"

Во вторник, 12 мая, в Телеграм-канале Офиса президента появилось странное сообщение с текстом "Я на базе", которое исчезло через несколько секунд. Об этом сообщает издание "Страна".

Как видно на скриншоте, в 17:19 на канале Офиса президента в Телеграме опубликовали загадочное сообщение "Я на базе". Уже через несколько секунд, видимо заметив ошибку, сообщение было поспешно удалено. О какой базе идет речь и кто его оставил неизвестно.

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