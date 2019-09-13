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13 сентября 2019, пятница, 17:19 76
Президент 2019-09-13T17:49:46+03:00
Українські Новини
Зеленский решил создать личный Telegram-канал

Зеленский решил создать личный Telegram-канал

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

У Президента Владимира Зеленского появился свой личный Telegram-канал. Об этом в пятницу, 13 сентября сообщила пресс-служба Офиса Президента, передают Українські Новини. 

"У президента Украины Владимира Зеленского появился официальный личный канал в мессенджере Telegram. Присоединяйтесь", - говорится в сообщении. В сообщении также прикрепили адрес ссылки.

У Зеленского появился личный Telegram-канал. Скриншот: https://twitter.com/APUkraineУ Зеленского появился личный Telegram-канал. Скриншот: https://twitter.com/APUkraine

Перейти на канал можно здесь.

https://t.me/V_Zelenskiy_official

Как сообщали Українські Новини, в марте текущего года, видеохостинговый сайт YouTube заблокировал канал Владимира Зеленского.

Сообщалось, что канал не функционировал несколько часов. В тот же день его разблокировали.

Кроме того, на Владимира Зеленского и на студию "95 квартал" регистрировали уголовное дело за отмывание денег в марте. По его словам, депутат из фракции с названием из трех букв также зарегистрировал уголовное дело лично против него и заявлял, что в скором времени может появится информация, якобы Зеленский в 2002 году на автомобиле сбил человека.

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