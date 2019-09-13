Зеленский решил создать личный Telegram-канал

У Президента Владимира Зеленского появился свой личный Telegram-канал. Об этом в пятницу, 13 сентября сообщила пресс-служба Офиса Президента, передают Українські Новини. \r\n"У президента Украины Владимира Зеленского появился официальный личный канал в мессенджере Telegram. Присоединяйтесь", - говорится в сообщении. В сообщении также прикрепили адрес ссылки.\r\nУ Зеленского появился личный Telegram-канал. Скриншот: https:\/\/twitter.com\/APUkraine\r\nПерейти на канал можно здесь.\r\nhttps:\/\/t.me\/V_Zelenskiy_official\r\nКак сообщали Українські Новини, в марте текущего года, видеохостинговый сайт YouTube заблокировал канал Владимира Зеленского.\r\nСообщалось, что канал не функционировал несколько часов. В тот же день его разблокировали.\r\nКроме того, на Владимира Зеленского и на студию "95 квартал" регистрировали уголовное дело за отмывание денег в марте. По его словам, депутат из фракции с названием из трех букв также зарегистрировал уголовное дело лично против него и заявлял, что в скором времени может появится информация, якобы Зеленский в 2002 году на автомобиле сбил человека.