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12 мая 2020, вторник, 18:51 6
Общество 2020-05-12T18:51:53+03:00
Українські Новини
В центре Харькове на людей упало дерево

В центре Харькове на людей упало дерево

Ольга Фандорина
Харьков, Травмы, Деревья, Упавшие деревья
Дерево. Фото: pixabay.com
Дерево. Фото: pixabay.com

В центре Харькова дерево упало на двоих мужчин и припаркованное рядом авто, один из потерпевших получил многочисленные травмы. Об этом сообщает Kharkiv Today.

Одного из пострадавших прохожие вытаскивали из-под упавшего дерева. На место происшествия прибыли медики и увезли мужчину в больницу.

"Ушиб теменной области, черепно-мозговая травма под вопросом и ушиб грудной клетки", - рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Второй пострадавший самостоятельно ушел с места инцидента.

"Скорая увезла пострадавшего мужчину, около 50 лет, которого придавило деревом. Скорая приехала очень быстро, минуты за три. Мужчина был в сознании, хоть и плохо мог держаться на ногах. Из-под дерева его вытянули неравнодушные прохожие. Второй пострадавший, парень лет 18, от госпитализации отказался. Ко всему прочему, пострадал фасад старого здания. На месте коммунальщиков нет. Ветки никто не разбирает", - сообщили очевидцы местным СМИ.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве сильный ливень повалил деревья и превратил дороги в реки.

Из-за непогоды упавшие деревья в Украине травмировали 4 человек.

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