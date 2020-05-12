Финансовая помощь Евросоюза для борьбы с COVID-19 приведет к коррупции, – прокурор ЕС

Европейский союз разрабатывает пакет мер по стимулированию стран для борьбы с коронавирусом, и в ближайшее время ожидается, что он выделит из бюджета 2 триллиона евро. По словам главного прокурора ЕС Лауры Ковеши, выделение фин.помощи другим странам от ЕС может повлиять на развитие коррупции. Об этом сообщает Reuters.

"Прямые закупки очень просты в использовании, потому что, если кто-то хочет заключить контракт без проведения конкурентных торгов, очень легко подписать контракт с компанией, которая имеет особый интерес или связана с родственниками, или друзьями. Организованные преступные группы особенно сильны в ожидании и использовании каждой возможности в промышленном масштабе", - сказала она.

Отмечается, что политики должны договориться, будут ли выплаты производиться в виде займов или грантов, какие регионы должны получить финансирование и как будет отслеживаться использование средств.

Как сообщали Українські Новини, Евросоюз заявлял о том, что выделит Украине 80 млн евро для борьбы с коронавирусом.

Также сообщалось, что второй транш помощи ЕС Украина получит после выполнения ряда условий.