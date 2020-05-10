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10 мая 2020, воскресенье, 15:35 201
Общество 2020-05-10T15:35:12+03:00
Українські Новини
В Винницкой области в ДТП погибли трое военных, еще одна девушка в реанимации

В Винницкой области в ДТП погибли трое военных, еще одна девушка в реанимации

Ольга Фандорина
ДТП, Винницкая область, смертельное ДТП, ДТП в Винницкой области
ДТП в Винницкой области. Фото: Нацполиция
ДТП в Винницкой области. Фото: Нацполиция

В субботу вечером, 9 мая, в Калиновском районе Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли трое военнослужащих, еще одна потерпевшая находится в реанимации. Об этом сообщает  полиция Винницкой области.

Авария произошла около 22:00 на дороге между селом Нападовка и Люлинцы. Автомобиль Mercedes Vito съехал с дороги и столкнулся с деревом.

"По предварительной информации следствия, водитель автомобиля, 28-летний житель Калиновки, не выбрав безопасной скорости, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал с дороги и столкнулся с деревом", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель, его 27-летний пассажир и 28-летняя пассажирка, военнослужащие воинской части А-1119, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Также пострадала 20-летняя пассажирка этого автомобиля. Сейчас она в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Калиновской районной больницы.

Правоохранители открыли дело по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Обстоятельства аварии еще выясняются.

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