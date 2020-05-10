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10 мая 2020, воскресенье, 21:49 954
Происшествия 2020-05-10T21:49:37+03:00
Українські Новини
В России в смертельное ДТП попали четыре украинца

В России в смертельное ДТП попали четыре украинца

Надежда Комендантова
ДТП, смертельное ДТП, ДТП в России, ДТП с украинцами
ДТП в России с украинцами.
ДТП в России с украинцами.

В городе Вязьма Смоленской области России насмерть разбился один гражданин Украины и трое пострадали.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, пишет Украинская правда. 

Известно, что ДТП произошло 9 мая в 22:40 по местному времени.

"По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области, в результате ДТП погиб 1 гражданин Украины и 3 украинца получили телесные повреждения. Тело погибшего доставили в Вяземскую центральную районную больницу. Один пострадавший получил легкие повреждения. Второй украинец – травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы", – говорится в сообщении.

Посольство Украины в РФ поддерживает связь с местной полицией, медучреждением и ищет родственников погибшего и пострадавших украинцев.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в РФ.

Местные СМИ пишут, что в ДТП погибла девушка-пассажирка. По данным изданий, Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mazda и Lada Kalina.

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