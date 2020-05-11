Власть заигралась с разрешениями и запретами, — Бойко

Правительство объявило об ослаблении карантинных мер, но так и не представило конкретную действенную программу выхода из экономического кризиса, помощи бизнесу и населению. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Власти очень нравится разрешать и запрещать. Так они понимают задачу государства. Поэтому в правительственном плане выхода из карантина опять картинки и предписания, как работать бизнесу и за что они будут штрафовать. Но на этих слайдах вообще отсутствуют какие-либо расчеты и конкретика по ключевым макропоказателям и отраслям промышленности. Нет упоминаний о том, какие меры будут приняты, чтобы защитить национальную экономику и помочь гражданам. Тем временем бизнесы разоряются, люди теряют работу, семьи беднеют, количество безработных растет. Украинской экономике грозит затяжная и тяжелая депрессия", – сказал Юрий Бойко.

Бойко отметил, что европейские страны давно начали программы поддержки экономики и финансовой помощи своим гражданам.

"Проводятся массовые тестирования населения. Выделяется помощь системе здравоохранения. Миллиарды долларов идут на снижение стоимости кредитов для бизнеса, который сохраняет рабочие места. А у нашей власти до сих пор нет даже адекватной цифры по количеству безработных. 364 тысячи, как утверждает официальная статистика, или всё-таки около 3 млн, учитывая вернувшихся заробитчан и тех, кто потерял работу из-за карантина", – сказал политик.

Он также акцентировал внимание на отсутствии прогнозных данных, системного анализа о потерях в отраслях, наиболее пострадавших от карантина.

"Заявив о послаблении карантинных мер в сфере услуг и для некоторых видов бизнеса, не подумали о транспорте. Как люди будут добираться на работу? Нужно разрешать частичную работу городского общественного транспорта, пригородного сообщения. Да, с соблюдением норм безопасности, продумав логистику, но разрешать! До сих пор нет информации о потерях, которые понесли такие сектора экономики, как транспорт, гостиничный и туристический бизнес, сфера услуг, культура и т.д. Нет ответа, как власть планирует восстанавливать работу индустриального сектора. Под ударом оказалась обрабатывающая промышленность, строительство. Что будет с сельским хозяйством? Откуда возьмутся поступления в бюджет? С начала года госбюджет уже недополучил 41 млрд гривен, т.е. за первый квартал план по доходам недовыполнен на 11,6%. Как они планируют восстанавливать экономику? Всё, на что оказалась способна власть – это направить 144 млрд на обслуживание долгов и распродать землю ради транша в 4 млрд от МВФ, 2 млрд из которых ожидается в мае. Эта сумма нас точно спасет? Ради этого стоило распродавать землю, предприятия?" – подчеркнул Юрий Бойко.

Он отметил, что необходимо кардинально менять подход к работе с кредиторами.

"Сегодня каждая страна защищает себя, и нам тоже нужно более жестко отстаивать национальные интересы, проводить реструктуризацию долгов и переносить выплаты, а все деньги, которые есть в стране, направлять на борьбу с эпидемией, на поддержку людей и предприятий. Сейчас предприятия не получают никакой помощи, объявили налоговые каникулы, но ведь они и не работают. И чтобы они запустились, им нужно давать деньги, но на обещанные кредиты под 5-7-9% выделено всего 236 млн гривен – это мизер", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

По словам Юрия Бойко, нужно наконец прекратить врать людям и рассчитаться с медиками.

"Это не просто позор, это цинизм высшей меры, когда власть не может обеспечить обещанные выплаты медикам, людям, которые борются с коронавирусом и каждый день рискуют собой. Это вина нынешней безалаберной власти – причем всей её вертикали. И пора наконец доложить общественности и депутатам о реальной ситуации в здравоохранении, и принимать экстренные меры, а не закрывать глаза на коррупцию и спекулировать на эпидемии, давая пустые обещания", – отметил парламентарий.

Сопредседатель фракции оппозиционеров подчеркнул, что заседания Верховной Рады должны быть посвящены только рассмотрению и принятию социальных и важных для экономики законов.

""Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила экономическую программу, направленную на преодоление бедности и поддержку национальной экономики. Мы также предложили план решительных антикризисных мер. И принять его необходимо уже в ближайшие недели, иначе всё обернется катастрофическими последствиями и для бюджета, и для социально-экономической ситуации в целом", – резюмировал Юрий Бойко.

Как сообщали Українські Новини, Юрий Бойко заявил, что массовое празднование 9 мая показало, что день Победы остается всенародным праздником.