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09 мая 2020, суббота, 18:58 871 Видео
Верховная Рада и партии 2020-05-09T21:15:02+03:00
Українські Новини
Бойко, Медведчук и Левочкин спели "День Победы" возле обелиска "Город-герой Киев"

Бойко, Медведчук и Левочкин спели "День Победы" возле обелиска "Город-герой Киев"

Елена Новикова
День Победы, Сергей Левочкин, 9 мая, Виктор Медведчук, Бойко Юрий, ОПЗЖ
Нардепы от
Нардепы от "Оппозиционная платформа – за жизнь". Фото: ОПЗЖ

9 мая в День победы над нацизмом во Второй мировой войне с площади Славы в Киеве колона ретроавтомобилей проехала улицами столицы, останавливаясь у памятников, которые посвящены Победе в Великой Отечественной войне. А на площади Победы у обелиска "Город-герой Киев" народные депутаты от партии "Оппозиционная платформы – за жизнь" спели песню "День Победы".

Об этом говорится в сообщении партии.

"В каждой строчке которой (песни "День Победы - ред.) звучит радость и гордость за выдержку и стойкость, мужество людей, переживших войну и одержавших в ней Победу", - говорится в нем.

В сообщении добавили, что Проспект Победы (бывшее Брест-Литовское шоссе) назван в честь освобождения Киева от нацистов. Брест-Литовское шоссе стало свидетелем тяжелых лет оккупации, и по нему же шли освободители города.

Следущая остановка была у монумента воинам-танкистам.

"Легендарный танк Т-34 был установлен на постаменте в 1968 г. в честь 3-й гвардейской танковой армии, освобождавшей Киев. Интересно, что боевая машина с полным экипажем и расчетом десантников на борту добралась до места вечной стоянки и поднялась на постамент своим ходом. В 1982 г. памятник был дополнен стелами с землей из городов-героев", - добавили в сообщении.

Нардепы партии Нардепы партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" у монумента воинам-танкистам. Фото: ОПЗЖ

Также 9 мая в Одессе и Житомире, в Харькове, Сумах и других городах Украины прошли автопробеги "Спасибо за Победу!", организованый ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМОЙ – ЗА ЖИЗНЬ, и всюду прозвучала песня "День Победы".

Автопробег в честь 9 мая. Фото: ОПЗЖАвтопробег в честь 9 мая. Фото: ОПЗЖ

Как сообщали Українські Новини, депутаты ОПЗЖ в День победы возложили цветы к памятнику Ватутину и Стелле Славы в Киеве.

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