Депутаты ОПЗЖ в День победы возложили цветы к памятнику Ватутину и стеле Славы в Киеве

В День победы над нацизмом во Второй мировой войне представители "Оппозиционной платформы — за жизнь" — Юрий Бойков, Виктор Медведчук, Сергей Левочкин, а также другие депутаты возложили цветы к Памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Юрий Бойко прошел с фотографией своего деда, майора Елизара Александровича Рубана. Он сражался в составе 4-го Украинского фронта, закончил войну в Праге, был тяжело ранен. Среди его наград – Орден Красного Знамени и семь медалей.

Депутаты ОПЗЖ возложили цветы к Памятнику Вечной Славы. Фото: Пресс-служба ОПЗЖ

"Хочу поздравить всех с этим светлым праздником. Это праздник со слезами на глазах, но это День победы. Мы никогда не забудем наших дедов, наших бабушек, которые сломали хребет нацизму, ковали эту победу в тылу. Они отдали свои жизни за то, чтобы мы жили в свободной стране. Мы никому не дадим переписать историю. Для нас этот день всегда будет святым. И мы защитим и ветеранов, и всех тех, для кого память о Победе в Великой Отечественной войне является святой. С Днем Победы!" – сказал Юрий Бойко.

Депутаты ОПЗЖ возложили цветы к Памятнику Вечной Славы. Фото: Пресс-служба ОПЗЖ

Виктор Медведчук тоже поздравил ветеранов и анонсировал создание движения под названием "Национального фонда в защиту исторической памяти".

Оппозиционеры возложили цветы и к памятнику Николаю Ватутину — полководцу, под командованием которого в 1943 году был освобожден Киев.

Кроме того, в сообщении говорится, что ОПЗЖ инициировала проведение праздничных мероприятий по всей стране. Речь идет о песенном флешмобе и автопробеге. Именно на историческом автомобиле от площади Славы уехали Бойко, Медведчук и Левочкин.

Депутаты ОПЗЖ возложили цветы к Памятнику Вечной Славы. Фото: Пресс-служба ОПЗЖ

Депутаты ОПЗЖ возложили цветы к Памятнику Вечной Славы. Фото: Пресс-служба ОПЗЖ

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