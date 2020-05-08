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  • Разумкова попросили лишить депутатов- "прогульщиков" компенсации за выполнение депутатских полномочий
08 мая 2020, пятница, 19:42 40
Политика 2020-05-08T20:00:01+03:00
Українські Новини
Разумкова попросили лишить депутатов- "прогульщиков" компенсации за выполнение депутатских полномочий

Разумкова попросили лишить депутатов- "прогульщиков" компенсации за выполнение депутатских полномочий

Ольга Фандорина
Верховная Рада, кнопкодавство, Депутаты Рады, Прогульщики
Верховная Рада @verkhovna_rada
Верховная Рада @verkhovna_rada

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента просит председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова лишить компенсации за выполнение депутатских полномочий 25 пропустивших половину заседаний комитетов депутатов парламента.

Об этом говорится в протоколе №35 комитета от 8 мая, передают Українські Новини.

"Обратиться к Председателю Верховной Рады Украины Разумкову Д.А. с представлением об издании распоряжения … о прекращении возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий за апрель 2020 года, народным депутатам Украины, которые без уважительных причин не брали непосредственного участия в более чем 50 процентах заседаний комитетов Верховной Рады Украины", - написано в нем.

В частности, речь идет о депутатах Рады, в числе которых - Александр Кабанов, Вячеслав Рублев (оба - "Слуга Народа"), Петр Порошенко (председатель фракции "Европейская солидарность"), Тарас Батенко и Виктор Бондарь (сопредседатели депутатской группы "За будущее"), Ярослав Дубневич, Игорь Палица (оба - группа "За будущее"), Николай Княжицкий ( "Евросолидарность"), Тарас Козак, Ренат Кузьмин, Вадим Рабинович, Юрий Солод, Вадим Столар (все - фракция "Оппозиционная платформа – За життя"), Анжелика Лабунская ( "Батьківщина"), Вадим Новинский (внефракционный ), Сергей Шахов (депутатская группа "Доверие").

Как сообщали Українськi Новини, в рабочее место депутата в Раде планировали встроить цветные планшеты для голосования.

Ранее журналисты назвали главных прогульщиков среди депутатов.

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