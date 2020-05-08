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08 мая 2020, пятница, 19:41 65
Верховная Рада и партии 2020-05-08T19:50:07+03:00
Українські Новини
Нардеп Кива назвал премьера Шмыгаля мр*зью и потомком пособников нацизма за отказ праздновать День Победы

Нардеп Кива назвал премьера Шмыгаля мр*зью и потомком пособников нацизма за отказ праздновать День Победы

Петр Стуженко
Кабмин, День Победы, 9 мая, Илья Кива, ОПЗЖ, Денис Шмыгаль
Илья Кива. Фото: Facebook
Илья Кива. Фото: Facebook

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива назвал премьер-министра Дениса Шмыгаля мразью и потомком предателей и пособников нацизма за отказ праздновать на государственном уровне 9 мая - День Победы.

Об этом народный депутат заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Премьер-министр Украины Шмыгаль вчера на официальной встрече с моей парламентской фракцией заявил, что для него праздника 9 мая - Дня Победы не существует! Еще один сучий потомок предателей и пособников нацизма из Львовской области - колыбели украинского фашизма - дорвавшийся к власти. Объявляю нациста-Шмыгаля врагом моей Родины, с которыми я буду бороться!

Не удивлюсь если у этой мрази в столе лежит аккуратно завернутая в бархатную тряпочку потертая фотография Адольфа Гитлера, которую он бережно хранит со времен своего дедушки. И по вечерам когда все уходят, достав из стола и приглушив в комнате свет, торжественно зигует", - написал Кива.

Уточним, 9 мая в Украине отмечается государственный праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой войне, установленный указом Президента Украины №169 от 24 марта 2015 года.

Как сообщали Українські Новини, ранее cопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович рассказал о встрече представителей фракции с премьер-министром Украины, в ходе которой Шмыгаль заявил, что для него "День Победы – это не праздник". В свою очередь Рабинович заявил, что "с этого момента для "Оппозиционной платформы – За жизнь" премьера не существует".

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