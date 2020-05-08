На улице в центре Киева ограничат движение 9 мая

С 08:00 до 18:00 9 мая на ул. Рейтарской частично ограничат движение транспорта. Об этом говорится в сообщении "Киевавтодора".

На ул. Рейтарской начинается ремонт покрытия на участке между улицами Владимирской и Золотоворотской. В субботу дорожники должны снимать старое дорожное покрытие. Впоследствии стелить новый асфальт и наносить разметку, в том числе и велосипедную полосу.

Во время работ движение будет частично ограничено.

Ограничение движения на ул. Рейтарской. Карта: Киевавтодор

Как сообщали Українські Новини, с 1 апреля на 17 улицах Киева отменили ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч.



Эти 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне.



Кроме того, в Киеве начнут отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний с 12 мая, хотя должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля.



Планируется, что на каждом отдельном участке с 12 мая в Киеве начнут проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой.