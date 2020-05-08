подписаться на рассылку
26.65 27
28.6 29.16
˟
08 мая 2020, пятница, 18:46 334 Карта
Общество 2020-05-08T19:15:01+03:00
Українські Новини
На улице в центре Киева ограничат движение 9 мая

На улице в центре Киева ограничат движение 9 мая

Валерия Драгомирова
Киев, 9 мая, Ограничение движения, Улица Рейтарская
Ограничение движения. Фото: kievvlast.com.ua
Ограничение движения. Фото: kievvlast.com.ua

С 08:00 до 18:00 9 мая на ул. Рейтарской частично ограничат движение транспорта. Об этом говорится в сообщении "Киевавтодора".

На ул. Рейтарской начинается ремонт покрытия на участке между улицами Владимирской и Золотоворотской. В субботу дорожники должны снимать старое дорожное покрытие. Впоследствии стелить новый асфальт и наносить разметку, в том числе и велосипедную полосу.

Во время работ движение будет частично ограничено.

Ограничение движения на ул. Рейтарской. Карта: КиевавтодорОграничение движения на ул. Рейтарской. Карта: Киевавтодор

Как сообщали Українські Новини, с 1 апреля на 17 улицах Киева отменили ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч.

Эти 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне.

Кроме того, в Киеве начнут отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний с 12 мая, хотя должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля. 

Планируется, что на каждом отдельном участке с 12 мая в Киеве начнут проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой.

Больше новостей о: Киев 9 мая Ограничение движения Улица Рейтарская

В Киеве начнут отключать горячую воду из-за гидрав...
"Победа. Одна на всех": пять фактов о концерте "Ин...
С сегодняшнего дня в Киеве частично ограничили дви...
Жители улицы Рейтарской начали обустраивать зелену...
Вступительную кампанию-2020 в Украине перенесли: подробности
В Минсоцполитики пообещали еще два раза за год повысить пенсии
Новости
Вступительную кампанию-2020 в Украине перенесли: подробности 19:00
Киевские ТРЦ не откроются 11 мая 18:53
На улице в центре Киева ограничат движение 9 мая 18:46 Карта
В апреле коммуналка подешевела. Как изменились цены в Украине в карантин 18:31
Резонансные случаи избиения журналистов полицейскими расследуются годами, – НСЖУ 18:28
больше новостей
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
Мокрый снег, похолодание и сильные дожди с ветрами. Прогноз погоды на 7 мая 21:00
Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили личное обязательство 08:59
Ослабление карантина: с 11 мая музеи откроют с ограничениями, библиотеки работать не будут 20:00 Дополнено
Гривна резко подскочила. Курсы валют на сегодня 05:30
больше новостей
Берлин заявил об однозначной ответственности Германии за развязывание войны, хотя Зеленский считает иначе 11:59
США обвинили Россию в распространении фейков о лаборатории Украины, где хранятся возбудители болезней 21:28
Разумков и Стефанчук в апреле получили по 89,2 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 15:23 Документ
В Запорожье суд постановил, что огород – не общественное место. Маску можно не надевать 06:11
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
больше новостей
В Киеве начнут отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний с 12 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok