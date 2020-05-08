Коронавирус мог возникнуть от летучих мышей, – Bloomberg

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявляла о том, что коронавирус имеет животное происхождение. Однако эксперты не уверены во многих своих суждениях, выдвигаемых ранее. Об этом сообщил эксперт ВОЗ Питер Бен Эмбарек, передает Bloomberg.

По словам эксперта, в организации не знают, что именно было источником вспышки. Питер Эмбарек отмечает, что по единогласной версии вирус впервые зафиксировали на одном из местных рынков Уханя.

"Этот рынок точно играл какую-то роль - либо как источник вспышки, либо при ее распространении. Но мы не знаем наверняка, был ли он источником вспышки", - сказал Эмбарек.

При этом эксперт не исключает возможности занесения вируса одним из покупателей или продавцов рынка, после чего COVID-19 распространился среди населения.

Также Эмбарек сообщил, что источником коронавируса SARS-CoV-2, вероятнее всего, стали летучие мыши. Однако точных доказательств этого пока нет.

"Все предыдущие виды коронавируса были обнаружены в этих животных, и поэтому имеется глобальный консенсус, что нынешний вирус также произошел из популяции летучих мышей в определенный момент в прошлом. Но этого недостаточно, чтобы можно было идентифицировать точное происхождение", - сообщили в ВОЗ.

Кроме этого эксперт исключил неестественное происхождение вируса.

Как сообщали Українські Новини ООН заявила, что коронавирус может превратиться в проблему десятилетия с голодом и терроризмом.