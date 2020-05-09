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09 мая 2020, суббота, 07:00 660
Финансы 2020-05-09T08:00:02+03:00
Українські Новини
С начала года Порошенко задекларировал 12,8 млн гривен доходов и подарок на сумму 662 тыс гривен

С начала года Порошенко задекларировал 12,8 млн гривен доходов и подарок на сумму 662 тыс гривен

Кира Молчанова
декларация, Декларация о доходах, Петр Порошенко, декларация Порошенко
Порошенко. Фото: Facebook/Порошенко
Порошенко. Фото: Facebook/Порошенко

Бывший Президент, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Петр Порошенко за первые 4 месяца текущего года задекларировал 12,8 млн гривен доходов.

Об этом свидетельствуют сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии депутата в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Так, в январе-апреле Порошенко получил 2,2 млн гривен процентов от банковского депозита в Международном инвестиционном банке.

Также за январь и февраль ему выплачено 10,6 млн гривен дивидендов от ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".

Кроме этого, в январе Порошенко сделал подарок (движимое имущество) на сумму 662 тыс. гривен и в апреле уплатил земельный налог в размере 106 тыс. гривен.

Также в феврале компания "Авиа путешествия" вернула ему 601 тыс. гривен за неиспользованные авиабилеты.

На данный момент декларация Порошенко за 2019 год отсутствует в реестре деклараций.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко задекларировал 564 млн гривен доходов за 1 января - 20 мая 2019 года.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство о возможном подстрекательстве со стороны бывшего Президента Петра Порошенко к растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.

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