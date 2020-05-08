Нидерландский университет обвиняют в гендерном неравенстве, так как он открыл вакансии только для женщин

После того, как в Нидерландах разрешили проведение эвтаназии, один из университетов Нидерландов, котоый является одним из ведущих инженерных вузов Европы —Технологический университет Эйндховена — обвинили в гендерной дискриминации, после того как он открыл вакансии исключительно для женщин. Об этом пишет The Guardian.

В частности, обвинения предъявил Нидерландский институт по правам человека. Представители университета попросили аргументировать, почему в первые 6 месяцев после открытия вакансий на них могут претендовать только женщины.

Ректор университета Франк Баайенс сказал, что следующая встреча с правозащитной организацией состоится 15 мая, а окончательное решение этого спора ожидается в июне или июле.

Баайенс добавил, что около трети сотрудников факультета были против этой инициативы, но он полагал, что существует жизненная необходимость увеличить представительство женщин в университете.

Отмечается, что в Нидерландах работают едва ли не меньше всего женщин-профессоров среди стран ЕС, а в Технологическом университете Эйндховена уже многие годы работает наименьшее количество женщин-профессоров среди всех университетов в стране.

Ректор также настаивает на том, что университет сохранит такую политику в течение пяти лет, чтобы к концу программы не менее 30% штатных преподавателей составляли женщины. С тех пор как в июле 2019 года университет принял новую политику приема на работу, университет пополнили 67 женщин-ученых. Каждой новой сотруднице выделяется 100 тысяч евро на исследования.

Как сообщали Українські Новини, ранее женщинам-госслужащим в Туркменистане запретили делать маникюр, макияж и другие косметические процедуры.