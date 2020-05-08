Эксперты советуют бизнесу переждать и не закрываться из-за карантина

Эксперты и аналитики советуют малому и среднему бизнесу переждать и не закрываться из-за карантина. Об этом они сообщили в ходе трехдневной zoom-конференции "Merezha.Антихрупкость", организованной при поддержке ЕБРР в рамках инициативы Европейского Союза EU4Business.

"Большинство бизнесов считают, что после карантина спрос катастрофически упадет, у потребителей не будет денег, и спрос сместится на дешевые продукты. Эти мысли - вирус массового поражения, но на самом деле никто не знает, каким будет спрос и поведение потребителя", - сообщила Юлия Плиева, СЕО Apple Consulting.

Кроме того, Плиева посоветовала предпринимателям настроиться на мгновенное и безупречное выполнение всех без исключения заказов.

Главный исполнительный директор CRMiUM Павел Яковенко и основатель компании по управлению запасами InOpt Виктор Роман в ходе онлайн-платформы Merezha поделились личным опытом, приобретенным за последние два месяца, успешными примерами трансформации бизнеса в новых условиях и действенными инструментами для дальнейшего развития.

Консалтинговые эксперты и аналитики платформы Merezha также ознакомили предпринимателей с практическими проверенными решениями в условиях высокой неопределенности, среди которых ускорение управленческих процессов, антикризисное управление запасами, оптимизация показателей эффективности команды продаж и др.

В то же время они выразили готовность делиться знаниями и аналитикой рынка, комплексными решениями, которые уже получили положительный результат, а также теми шагами, которые, по мнению экспертов, необходимо сделать бизнесу уже сегодня, чтобы подготовиться к будущим вызовам.

"Мы стремимся помочь предприятиям пройти этот турбулентный период с наименьшими потерями и стать более устойчивыми к воздействию негативных экономических факторов в будущем", - отметил Павел Вдович, представитель ЕБРР, координатор проекта Merezha.

Трехдневная онлайн-конференция "Merezha.Антихрупкость" запланирована на 5-8 мая с участием более 700 представителей из 7 стран (Украины, Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана и Молдовы).

Уже было рассмотрено направление "Операционная эффективность", бизнес-векторы следующих дней – "Маркетинг и продажи" (7 мая), "Систематизация / автоматизация процессов и управления финансами" (8 мая).

Как сообщали Українські Новини, ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обнародовал чрезвычайный "Пакет солидарности" на сумму 1 млрд евро, который поможет компаниям во всех регионах справиться с последствиями пандемии коронавируса.