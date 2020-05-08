Експерти радять бізнесу перечекати і не закриватися через карантин

Експерти і аналітики радять малому і середньому бізнесу перечекати і не закриватися через карантин. Про це вони повідомили в ході триденної zoom-конференції "Merezha.Антикрихкість", організованої за підтримки ЄБРР в рамках ініціативи Європейського Союзу EU4Business.

"Більшість бізнесів вважають, що після карантину попит катастрофічно впаде, у споживачів не буде грошей, і попит зміститься на дешеві продукти. Ці думки - вірус масового ураження, але насправді ніхто не знає, яким буде попит і поведінка споживача", - повідомила Юлія Плієва, СЕО Apple Consulting.

Крім того, Плієва порадила підприємцям налаштуватися на миттєве і бездоганне виконання всіх без винятку замовлень.

Головний виконавчий директор CRMiUM Павло Яковенко і засновник компанії з управління запасами InOpt Віктор Роман в ході онлайн-платформи Merezha поділилися особистим досвідом, набутим за останні два місяці, успішними прикладами трансформації бізнесу в нових умовах і дієвими інструментами для подальшого розвитку.

Консалтингові експерти і аналітики платформи Merezha також ознайомили підприємців з практичними перевіреними рішеннями в умовах високої невизначеності, серед яких прискорення управлінських процесів, антикризове управління запасами, оптимізація показників ефективності команди продажів і інше.

В той же час вони висловили готовність ділитися знаннями та аналітикою ринку, комплексними рішеннями, які вже отримали позитивний результат, а також тими кроками, які, на думку експертів, необхідно зробити бізнесу вже сьогодні, щоб підготуватися до майбутніх викликів.

"Ми прагнемо допомогти підприємствам пройти цей турбулентний період з найменшими втратами і стати більш стійкими до впливу негативних економічних факторів у майбутньому", - відзначив Павло Вдович, представник ЄБРР, координатор проекту Merezha.

Триденна онлайн-конференція "Merezha.Антикрихкість" запланована на 5-8 травня за участю понад 700 представників з 7 країн (України, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану і Молдови).

Вже було розглянуто напрямок "Операційна ефективність", бізнес-вектори наступних днів – "Маркетинг і продажі" (7 травня), "Систематизація/автоматизація процесів та управління фінансами" (8 травня).

Як повідомляли Українські Новини, раніше Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) оприлюднив надзвичайний "Пакет солідарності" на суму 1 млрд євро, який допоможе компаніям у всіх регіонах впоратися з наслідками пандемії коронавірусу.