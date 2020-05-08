"Слуга народа" инициирует предоставление Раде возможности увольнять министров

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде инициирует внесение в парламент законопроекта об интерпелляции, или возможности парламента увольнять министров Кабинета Министров.

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Эффективность работы министров надо контролировать... Выход - процедура интерпелляции. Этот малоизвестный украинцам термин как раз и означает право парламента поставить вопрос об ответственности того или иного министра... Мы уже подготовили проект закона "Об интерпелляции", - написала она.

По словам Кравчук, инициировать соответствующую процедуру сможет определенный комитет или 45 депутатов.

Далее вопрос будет рассматривается профильным комитетом, а после - выноситься на пленарное заседание.

Депутат отметила, что если решение о неудовлетворительной работе члена Кабмина набирает 226 голосов, премьер-министр в течение 15 дней обязан будет внести представление о его увольнении.

В случае, если премьер этого не делает, вопрос включается в повестку дня заседания парламента без голосования, и парламент сам принимает решение об увольнении министра.

В части министров обороны и иностранных дел - парламент рекомендует Президенту уволить их в случае, если дает негативную оценку по результатам интерпелляции.

По словам Кравчук, соответствующий законопроект депутаты намерены зарегистрировать в ближайшее время.

Инициаторами законопроекта, кроме Кравчук, указаны депутаты от "Слуги народа" Ольга Совгиря и Галина Третьякова.

Как сообщали Українськi Новини, почти сотня депутатов Рады не получили выплаты в марте за депутатские полномочия.

Тем временем Рада намерена огласить местные выборы до 15 июля.