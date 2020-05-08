подписаться на рассылку
26.65 27
28.6 29.16
˟
08 мая 2020, пятница, 13:10 629
Верховная Рада и партии 2020-05-08T14:00:03+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" инициирует предоставление Раде возможности увольнять министров

"Слуга народа" инициирует предоставление Раде возможности увольнять министров

Анна Рудык
Кабмин, Верховная Рада, Слуга народа, увольнение министров
Верховная Рада
Верховная Рада

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде инициирует внесение в парламент законопроекта об интерпелляции, или возможности парламента увольнять министров Кабинета Министров.

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Эффективность работы министров надо контролировать... Выход - процедура интерпелляции. Этот малоизвестный украинцам термин как раз и означает право парламента поставить вопрос об ответственности того или иного министра... Мы уже подготовили проект закона "Об интерпелляции", - написала она.

По словам Кравчук, инициировать соответствующую процедуру сможет определенный комитет или 45 депутатов.

Далее вопрос будет рассматривается профильным комитетом, а после - выноситься на пленарное заседание.

Депутат отметила, что если решение о неудовлетворительной работе члена Кабмина набирает 226 голосов, премьер-министр в течение 15 дней обязан будет внести представление о его увольнении.

В случае, если премьер этого не делает, вопрос включается в повестку дня заседания парламента без голосования, и парламент сам принимает решение об увольнении министра.

В части министров обороны и иностранных дел - парламент рекомендует Президенту уволить их в случае, если дает негативную оценку по результатам интерпелляции.

По словам Кравчук, соответствующий законопроект депутаты намерены зарегистрировать в ближайшее время.

Инициаторами законопроекта, кроме Кравчук, указаны депутаты от "Слуги народа" Ольга Совгиря и Галина Третьякова.

Как сообщали Українськi Новини, почти сотня депутатов Рады не получили выплаты в марте за депутатские полномочия.

Тем временем Рада намерена огласить местные выборы до 15 июля.

Больше новостей о: Кабмин Верховная Рада Слуга народа увольнение министров

В Киеве после падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось
Что изменится в Киеве с 12 мая. Полный перечень послаблений в столице
Новости
СМИ рассказали о деятельности "транспортного картеля" Криклия, Кисиля и "велюровцев" 14:09
Дочь королевы Елизаветы II обратилась к украинцам по случаю празднования окончания Второй мировой войны 13:56
Зеленский назвал ошибкой Грузии отзыв посла из-за назначения Саакашвили 13:55
Бойко заявил, что ОПЗЖ будет торжественно праздновать День Победы даже в условия карантина 13:54
Зеленский в Меловом Луганской области. Фото: пресс-служба Офиса Президента
Зеленский приехал в самую восточную точку Украины и почтил память погибших во Второй мировой войне 13:44
больше новостей
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
Мокрый снег, похолодание и сильные дожди с ветрами. Прогноз погоды на 7 мая 21:00
Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили личное обязательство 08:59
Ослабление карантина: с 11 мая музеи откроют с ограничениями, библиотеки работать не будут 20:00 Дополнено
Гривна резко подскочила. Курсы валют на сегодня 05:30
больше новостей
США обвинили Россию в распространении фейков о лаборатории Украины, где хранятся возбудители болезней 21:28
Разумков и Стефанчук в апреле получили по 89,2 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 15:23 Документ
В Запорожье суд постановил, что огород – не общественное место. Маску можно не надевать 06:11
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
Официальный Берлин заявил об однозначной ответственности Германии за развязывание войны 11:59
больше новостей
Кабмин установил, что ограничения по зарплате не касаются военных и медиков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok