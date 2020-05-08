Выдвижение от ЕС в Киеве медийно популярного Гончаренко "спутает карты" командам Кличко и Зеленского, - Сазонов

Выдвижение на мерских выборах в Киеве от "Европейской солидарности" медийно популярного кандидата Алексея Гончаренко спутает карты как команде пока безальтернативного Виталия Кличко, так и правящей партии "Слуга народа". Об этом заявил в своем блоге известный журналист и политолог Кирилл Сазонов.

По словам Сазонова, выборы в Киеве постепенно превращаются в референдум доверия/недоверия Зеленскому, поэтому история с выдвижением Гончаренко становится неудобной и неприятной как для Банковой, так и для Кличко.

"Гончаренко точно заберет голоса тех, кто поддерживает Кличко, но недоволен его сотрудничеством с Зеленским. И плюс мобилизует достаточное число киевлян, которые недовольны Зеленским", - написал он.

Сазонов обратил внимание, что до сих пор называемые "Слугой народа" кандидаты не могли пошатнуть позиции действующего мера.

"Персонажи, которых в "Слуге народа" позиционируют как конкурентов Кличко, откровенно слабы и неубедительны. Пальчевский, рейтинг которого тянут-потянут, да вытянуть не могут. Ткаченко, сбитый сразу же скандалом с коттеджем на любимом всеми киевлянами заповедном Трухановом острове. Тищенко, которому после скандала с "Велюром" светит не больше, чем ничего - полгода - срок небольшой, киевляне все вспомнят", - считает политолог.

При этом, саму безальтернативность Кличко он называет "мнимой".

"Кличко успешно договорился с Офисом Президента и активно сотрудничает с Банковой. А условные Тищенко-Ткаченко, которые пойдут от Слуги Народа, очевидно будут контролироваться офисом президента, что киевляне также прекрасно понимают. И в случае победы эти персонажи будут действовать четко по телефонному звонку с Банковой", - уверен Сазонов.

В то же время, у Кличко и ЕС электорат пересекается и, чтобы перетянуть жителей столицы на свою сторону, ЕС нужен активный и яркий лидер, которого в Киеве у них нет. И Гончаренко однозначно лучше всех подхошел на эту роль, являясь непримиримым критиком Зеленского. По сути, Гончаренко не будет собирать голоса за себя, он будет собирать голоса тех, кто против Зеленского.

Сазонов уверен, что в отличие от парламентских, выборы местные, а тем более - в Киеве, вытянуть на падающем, но все еще высоком рейтинге Зеленского "Слугам народа" уже не удастся.

"Таким образом выборы в Киеве превратятся в вопрос жизни и смерти для Зеленского. В случае поражения, эпоха "Слуг Народа" будет закончена. И не только в Киеве. И нас с большой вероятностью ждут внеочередные парламентские и президентские выборы", - резюмирует политолог.