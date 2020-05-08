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08 мая 2020, пятница, 11:59 76
Политика мира 2020-05-08T11:59:02+03:00
Українські Новини
Официальный Берлин заявил об однозначной ответственности Германии за развязывание войны

Официальный Берлин заявил об однозначной ответственности Германии за развязывание войны

Ирина Дорофейчук
Германия, Война, ФРГ, Хайко Маас, Маас
Федеральный министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Фото: deutschland.de
Федеральный министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Фото: deutschland.de

В преддверии 75 годовщины победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о том, что однозначную вину за начало войны несет гитлеровский режим и назвал несправедливым попытки переложить вину за развязывание войны на какие-то другие страны.

Свое заявление Хайко Маас сделал в статье для журнала Spiegel.

"Немецкое прошлое показывает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление мифами. Поэтому - и не в силу мнимого морального превосходства - нам, немцам, необходимо высказать свою позицию, когда атакованных делают атаковавшими, а жертв преступниками.

Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу.

И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость. Тот раскалывает Европу", - написал Хайко Маас.

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