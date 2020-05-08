Офіційний Берлін заявив про однозначну відповідальність Німеччини за розв'язання війни

Напередодні 75 річниці перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас заявив про те, що однозначну провину за початок війни несе гітлерівський режим і назвав несправедливими спроби перекласти провину за розв'язання війни на якісь інші країни.

Свою заяву Хайко Маас зробив в статті для журналу Spiegel.

"Німецьке минуле показує небезпеку ревізіонізму, який замінює раціональне мислення міфами. Тому - і не в силу уявної моральної переваги - нам, німцям, необхідно висловити свою позицію, коли атакованих роблять атаковавшими, а жертв злочинцями.

Такі, що провадилися в останні місяці спроби безчесним чином переписати історію вимагають від нас прояснення, в яких перед обличчям міцних історичних фактів, по суті, немає необхідності: Німеччина одноосібно розв'язала Другу світову війну нападом на Польщу.

І тільки Німеччина несе відповідальність за злочин проти людяності Голокост. Хто сіє тут сумнів і нав'язує іншим народам роль злочинця, той чинить несправедливість. Той розколює Європу", - написав Хайко Маас.