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08 травня 2020, пʼятниця, 11:59 9
Політика світу 2020-05-08T12:30:01+03:00
Українські Новини
Офіційний Берлін заявив про однозначну відповідальність Німеччини за розв'язання війни

Офіційний Берлін заявив про однозначну відповідальність Німеччини за розв'язання війни

Сергій Паламаренко
Німеччина, Хайко Маас, Голокост, Війна, ФРН
Федеральний міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас. Фото: deutschland.de
Федеральний міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас. Фото: deutschland.de

Напередодні 75 річниці перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас заявив про те, що однозначну провину за початок війни несе гітлерівський режим і назвав несправедливими спроби перекласти провину за розв'язання війни на якісь інші країни.

Свою заяву Хайко Маас зробив в статті для журналу Spiegel.

"Німецьке минуле показує небезпеку ревізіонізму, який замінює раціональне мислення міфами. Тому - і не в силу уявної моральної переваги - нам, німцям, необхідно висловити свою позицію, коли атакованих роблять атаковавшими, а жертв злочинцями.

Такі, що провадилися в останні місяці спроби безчесним чином переписати історію вимагають від нас прояснення, в яких перед обличчям міцних історичних фактів, по суті, немає необхідності: Німеччина одноосібно розв'язала Другу світову війну нападом на Польщу.

І тільки Німеччина несе відповідальність за злочин проти людяності Голокост. Хто сіє тут сумнів і нав'язує іншим народам роль злочинця, той чинить несправедливість. Той розколює Європу", - написав Хайко Маас.

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