Генпрокурор Венедиктова назначила начальником управления сына скрывающегося в России Литкевича

Юрист Андрей Портнов сообщил, что начальником международного управления Офиса генерального прокурора назначен Дмитрий Литкевич, сын Александра Литкевича, скрывающегося от международного розыска Интерпола на территории Российской Федерации.Об этом юрист сообщил на своем Telegram-канале.

"Генеральной прокуратуре будет теперь чуть легче разыскивать скрывающегося в России в розыске гр. Литкевича А.И., санкцию на арест которого по подозрению в отмывании преступных доходов выдал суд в г. Сумы.

Легче, потому что прокурор Венедиктова назначила его сына гр. Литкевича Д.А. начальником международного управления прокуратуры - того самого, который отвечает за розыски. Теперь сын будет разыскивать папу. Мне кажется это прекрасно", - написал Портнов.

Напомним, по информации юриста, ранее Заречный районный суд г. Сумы вынес решение о заочном аресте Александра Литкевича. Однако позже его внезапно сняли с розыска.

По данным Интерпола, Александр Литкевич находился в международном розыске на территории Черногории и Российской Федерации, подозреваясь в Украине вместе с сыном (Дмитрием Литкевичем) и дочерью (Ириной Литкевич) в преступлениях, связанных с легализацией преступных доходов. Номера уголовных производств: 42017200000000307, 12012200040000048 и 12017200000000219.

Как выяснили журналисты, ранее Литкевич фигурировал в нескольких уголовных производствах, связанных с отмыванием денег. Так, в одном из дел говорилось о сотрудничестве отца Литкевича с начальником управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Александром Полковниченко. Последний вкладывал "полученные сомнительным путем деньги" в предприятия отца Литкевича (одно из них - магазин беспошлинной торговли на автомобильном переходе "Гоптовка") и ежемесячно получал проценты, однако схема остановилась в 2008 году. Второе уголовное производство связано с дачей неправдивой информации Литкевичем для получения кредитных средств в Укрсоцбанке.

Как сообщали Українські Новини, 6 мая Портнов заявил, что Высший совет правосудия может зафиксировать вмешательство Генпрокурора в правосудие и начать процедуру по ее отстранению от должности.