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07 мая 2020, четверг, 21:00 1393
Общество 2020-05-07T21:00:01+03:00
Українські Новини
Местами придут заморозки до -2, дожди и шквальный ветер. Прогноз погоды на 8 мая

Местами придут заморозки до -2, дожди и шквальный ветер. Прогноз погоды на 8 мая

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Погода в Киеве
Погода в Киеве

8 мая в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +3…+8 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +10…+17 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +10…+17 градусов.

На востоке Украины облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+19 градусов.

В Крыму переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

Как сообщали Українські Новини, украинцев предупредили об ухудшении погоды.

Также в Киеве в начале мая за три дня выпала месячная норма осадков.

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