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07 мая 2020, четверг, 11:44 207
Общество 2020-05-07T12:00:01+03:00
Українські Новини
В оккупированном Крыму заявили, что курортного сезона-2020 не будет

В оккупированном Крыму заявили, что курортного сезона-2020 не будет

Ольга Фандорина
Аннексия Крыма, Крым, Аннексированный Крым, коронавирус в Крыму
Пустые пляжи в Крыму Фото: bigmir.net
Пустые пляжи в Крыму Фото: bigmir.net

Так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон-2020 в регионе не состоится. Это связано из-за введенных в связи с распространением коронавируса ограничений. Об этом сообщает "МК в Крыму".

По словам Аксенова, предприятия курортной сферы и общественного питания не смогут открыться в ближайшее время. 

"Мы должны понимать, что все это (карантинные меры - Ред.) вдолгую. Курортный сезон вряд ли состоится. Будем развивать внутренний туризм, но к этому должны быть показания Роспотребнадзора", - сказал "глава".

Он добавил, что "власти" полуострова готовят меры поддержки для бизнеса, который был вынужден закрыться.

Также он допустил, что сезон все же откроется, если все будут соблюдать карантин.

"Если каждый из нас на своем месте будет соблюдать ограничительные меры, то есть вероятность, что курортный сезон состоится", - обнадежил Аксенов.

Как сообщали Українські Новини, всех приехавших в Крым на майские праздники, будут помещать на обсервацию.

Также сообщалось, что в оккупированном Севастополе вспышка коронавируса: 36 новых случаев за сутки.

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