Двоих детей засыпало горячим песком в заброшенном ангаре в Мариуполе

Двое детей погибли из-за осыпания насыпи песка в Мариуполе Донецкой области. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.\r\nСообщение о несчастном случае, который произошел на перекрестке улиц Очаковская и переулка Песчаный в Мариуполе, спасатели получили 5 мая в 22:26.\r\n"На территории заброшенного ангара произошло осыпание песка, в результате чего погибли двое детей", - говорится в сообщении.\r\nНа месте происшествия спасатели выяснили, что в результате несчастного случая погибли двое мальчиков, 2007 и 2008 годов рождения. Тела погибших были изъяты до прибытия пожарно-спасательных подразделений.\r\nБойцы ГСЧС в поисках других возможных пострадавших, с помощью шанцевого инструмента перекопали обрушившуюся насыпь песка, однако, больше пострадавших и жертв не обнаружили.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Черкассах произошел обвал подземного тоннеля в котором в то время находился рабочий.\r\nРанее во Львове на строительных работах нескольких людей засыпало землей.