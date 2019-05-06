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06 мая 2019, понедельник, 10:22 542
Происшествия 2019-05-06T10:22:10+03:00
Українські Новини
Двоих детей засыпало горячим песком в заброшенном ангаре в Мариуполе

Двоих детей засыпало горячим песком в заброшенном ангаре в Мариуполе

Двое детей погибли из-за осыпания насыпи песка в Мариуполе Донецкой области. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

Сообщение о несчастном случае, который произошел на перекрестке улиц Очаковская и переулка Песчаный в Мариуполе, спасатели получили 5 мая в 22:26.

"На территории заброшенного ангара произошло осыпание песка, в результате чего погибли двое детей", - говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели выяснили, что в результате несчастного случая погибли двое мальчиков, 2007 и 2008 годов рождения. Тела погибших были изъяты до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Бойцы ГСЧС в поисках других возможных пострадавших, с помощью шанцевого инструмента перекопали обрушившуюся насыпь песка, однако, больше пострадавших и жертв не обнаружили.

Как сообщали Українські Новини, в Черкассах произошел обвал подземного тоннеля в котором в то время находился рабочий.

Ранее во Львове на строительных работах нескольких людей засыпало землей.

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