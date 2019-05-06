Двоих детей засыпало горячим песком в заброшенном ангаре в Мариуполе

Двое детей погибли из-за осыпания насыпи песка в Мариуполе Донецкой области. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

Сообщение о несчастном случае, который произошел на перекрестке улиц Очаковская и переулка Песчаный в Мариуполе, спасатели получили 5 мая в 22:26.

"На территории заброшенного ангара произошло осыпание песка, в результате чего погибли двое детей", - говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели выяснили, что в результате несчастного случая погибли двое мальчиков, 2007 и 2008 годов рождения. Тела погибших были изъяты до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Бойцы ГСЧС в поисках других возможных пострадавших, с помощью шанцевого инструмента перекопали обрушившуюся насыпь песка, однако, больше пострадавших и жертв не обнаружили.

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