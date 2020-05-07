Разжижающие кровь препараты помогают людям с тяжелой формой COVID-19, – исследование

Американские эксперты из больницы Маунт Синай провели исследование, которое показало, что препараты, разжижающие кровь, помогают некоторым пациентам, которые болеют тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Их результаты могут указать на способ помочь связанной с вирусом проблеме сгустков крови по всему телу. Команда больницы Маунт Синай говорит, что сейчас проводятся эксперименты, чтобы определить, какие антикоагулянты могут работать лучше и в каких дозах.

"Наши результаты показывают, что системные антикоагулянты могут быть связаны с улучшением результатов у пациентов, госпитализированных с Covid-19", - написали они в своем отчете, опубликованном в журнале Американского колледжа кардиологов.

Доктор Валентин Фустер, директор Heart Sinai Heart и главный врач больницы Mount Sinai, и его коллеги осмотрели более 2700 пациентов, проходивших лечение в Нью-Йорке. Начиная с марта, некоторым пациентам давали антисвертывающие препараты на основании решений у постели больного, принятых врачами.

Команда начала систематически изучать, влияют ли лекарства на результат. Они особенно следили за пациентами, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, чтобы помочь им дышать.

Они обнаружили, что 29% пациентов на ИВЛ, которым давали разбавители крови, умерли, по сравнению с 63% пациентов на ИВЛ, которым не давали разбавители крови.

"Пациенты, которые получали антикоагулянты, чувствовали себя лучше, чем те, кто их не получил", - сказал Фустер CNN.

Выводы еще не достаточно четкие, чтобы давать твердые рекомендации. Медики отмечают, что пациентам, которые уже были серьезно больны, чаще давали разбавители крови.

Исследователи не обнаружили, что у пациентов, которые получали разжижители крови, значительно чаще возникали проблемы с кровотечением - один из рисков, связанных с наркотиками.

Как сообщали Українські Новини, американские медики выяснили, что 80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам.