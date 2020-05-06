Мокрый снег, похолодание и сильные дожди с ветрами. Прогноз погоды на 7 мая

7 мая в Киеве облачно с прояснениями, дождь, ночью сильный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью сильный дождь, днем небольшой дождь, местами умеренный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Карпатах ночью сильный мокрый снег, днем мокрый снег, температура ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов.

В Моршине ночью сильный дождь, днем небольшой дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12 градусов.

В Трускавце ночью сильный дождь, днем небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов.

В Сваляве ночью сильный дождь, днем небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, местами сильный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем небольшой дождь, местами умеренный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +11…+16 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +14…+20 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +12…+18 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

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